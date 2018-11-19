Ä°DO'dan 'iptal' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°Ã§ hat seferlerini durdurma kararÄ± alan Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) A.Åž: Devlet Ä°DO ile rekabete girdi. Bu kesinlikle adil deÄŸil

Ä°ç hat seferlerini durdurma kararÄ± alan Ä°stanbul Deniz Otobüsleri (Ä°DO) A.Åž. yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°DO'nun TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA ortaklÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda Ä°BB'ye 861 milyon USD imtiyaz bedel, 73 Milyon USD kredi devri olmak üzere 934 Milyon USD ödeyerek özelleÅŸtirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada iptal gerekçeleri sÄ±ralandÄ±.

AçÄ±klamada özelleÅŸtirme sonrasÄ± Ä°BB'nin sözleÅŸmeye aykÄ±rÄ± olarak Bursa Belediyesi'ne "Bedelsiz" iskele tahsis ederek, BUDO'nun Ä°stanbul/Bursa arasÄ±nda seferleriyle haksÄ±z rekabete sebep olduÄŸu, AmbarlÄ± Liman arsasÄ±nÄ±n Ä°DO'ya teslim edilmediÄŸi, Sirkeci Harem hattÄ± Ä°DO'nun en karlÄ± hatlarÄ±ndan biri olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, UKOME kararÄ± ile 3,5 ton üzeri araçlarÄ±n geçiÅŸinin engellendiÄŸi gibi maddeler sÄ±ralandÄ± ve bu politikalarÄ±n Ä°DO'nun gelir kaybÄ± yaÅŸamasÄ±na neden olduÄŸu belirtildi.

KabataÅŸ iskelesinin MartÄ± Projesi nedeni ile kapatÄ±lmasÄ± sonucu yolcu sayÄ±sÄ±nda yüzde 80 düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada UKOME kararlarÄ± nedeniyle fiyatlara zam yapÄ±lamamasÄ± da gerekçeler arasÄ±nda yer aldÄ±.

"Bu kararlar KarayollarÄ±'nÄ±n yani devletin Ä°DO ile rekabeti anlamÄ±na gelir ki bu kesinlikle "Adil" deÄŸildir. HaksÄ±z rekabete girmektedir" denilen açÄ±klamada, "Bu ÅŸartlar dahilinde 01 AralÄ±k 2018 tarihi itibariyle Sirkeci - Harem hattÄ± hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduÄŸumuzu anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±za sÄ±ÄŸÄ±narak bildirmek isteriz. Bu kapsamda 01 AralÄ±k 2018 tarihinde BostancÄ±-BeÅŸiktaÅŸ, BostancÄ±-KadÄ±köy-YenikapÄ±-BakÄ±rköy, Adalar hatlarÄ±mÄ±z geçici olarak durdurulacak olup BostancÄ±, YenikapÄ± ve KadÄ±köy iskelelerimiz ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ± hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir" ifadeleri yer aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°DO iÃ§ hatlarÄ±nÄ± kapatÄ±yor, Ä°stanbullu trafikte daha Ã§ok kalacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 KasÄ±m 2018 10:48

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