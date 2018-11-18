FotoÄŸraf: DHA
AmatÃ¶r lig maÃ§Ä±nda kalp krizi geÃ§iren futbolcu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilÃ§esinde amatÃ¶r lig maÃ§Ä±nda GÃ¼lÃ¼Ã§ Belediyespor formasÄ± giyen 28 yaÅŸÄ±ndaki MiraÃ§ BektaÅŸ kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Zonguldak'Ä±n AlaplÄ± ilçesinde, EleÅŸlerspor-Gülüç Belediyespor maçÄ±nÄ±n devre arasÄ±nda kalp krizi geçiren konuk ekibin futbolcusu Miraç BektaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Zonguldak 1. Amatör Ligi EreÄŸli Grubu'nda, ilçedeki futbol sahasÄ±nda oynanan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç BektaÅŸ, soyunma odasÄ±na giderken fenalaÅŸtÄ±.
ArdÄ±ndan soyunma odasÄ±na alÄ±nan 28 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yaptÄ±.
Olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla AlaplÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Miraç BektaÅŸ, yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
YaÅŸanan olay nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸma hakem tarafÄ±ndan tatil edildi. (Zonguldak/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 20:19
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