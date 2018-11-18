Destici'ye gÃ¶re KÃ¼rt halkÄ± yine HDP'ye oy verirse yine kayyÄ±m atanmalÄ±

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, KÃ¼rt halkÄ±nÄ±n kime oy vermemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi, 'Oy verirlerse yine kayyÄ±m atanmalÄ±' dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Bölge illerinde belediyelere kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n doÄŸru bir karar olduÄŸunu savundu ve halkÄ± tehdit etti: "Yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanmasÄ± en doÄŸru yol olacaktÄ±r."

DHA'nÄ±n haberine göre EskiÅŸehir'de partisinin BüyükÅŸehir Belediyesi TaÅŸbaÅŸÄ± Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8'inci OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lan Destici, BBP'nin kendi adayÄ± ve kendi amblemiyle seçimde yer alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bölge illerindeki duruma deÄŸinen Destici, "Belediyelere kayyÄ±m atandÄ±ÄŸÄ±nda bazÄ±larÄ± sözde demokrasi havarisi kesilerek, bunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade ettiler. Ama ÅŸu anda herkes kabul etti ki, bu doÄŸruydu. Åžayet, bazÄ± noktalarda yine böyle sonuçlar çÄ±kar, yine terör örgütü PKK'ya ve onun türevlerine destek olmaya kalkarlarsa yine kayyum atanmasÄ± en doÄŸru yol olacaktÄ±r" dedi.

Destici, HDP ve DBP'yi "PKK'nÄ±n siyasi uzantÄ±sÄ±" olarak tanÄ±mladÄ± ve "Daha doÄŸru olan yol, orada bölgede yaÅŸayan kardeÅŸlerimizin PKK'nÄ±n siyasi uzantÄ±sÄ±na artÄ±k bir oy bile vermemeleri gerekmektedir. O bölgede, PKK'nÄ±n siyasi partisinin dÄ±ÅŸÄ±nda kim önde gözüküyorsa, bizim desteÄŸimiz ve oyumuz da vatan evlatlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacaktÄ±r. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel hem de genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz. Bu seçimlerde de Allah'Ä±n izniyle bütün seçim çevrelerinde kendi adayÄ±mÄ±zla, kendi amblemimizle yer alacaÄŸÄ±z."

ERDOÄžAN DA AYNI ÅžEYÄ° SÖYLEMÄ°ÅžTÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, 7 Ekim'de Ankara KÄ±zÄ±lcahamam'da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "Bu seçimlerde de teröre bulaÅŸmÄ±ÅŸ olanlar, sandÄ±ktan çÄ±kacak olurlarsa, öyle bekleyelim ÅŸu olsun bu olsun yok. AnÄ±nda gereÄŸini yapÄ±p kayyÄ±m tayinleriyle yolumuza devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Seçimlere AKP'den giren ve milletvekili seçilen Destici de bu açÄ±klamasÄ±yla ErdoÄŸan'Ä±n izinden gitti. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'dan yerel seÃ§imlere iliÅŸkin 'kayyÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 18:24

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