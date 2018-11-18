AKP'de temayÃ¼l yoklamasÄ±

AKP teÅŸkilatlarÄ± yerel seÃ§imler Ã¶ncesi Ã¼lke Ã§apÄ±nda temayÃ¼l yoklamasÄ± yapÄ±yor.

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ünal, partisinin yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye genelinde 145 bin teÅŸkilat mensubumuz 81 ilde oy kullanacak. Ä°l ve ilçelerimizde ana kademe, kadÄ±n kollarÄ±, gençlik kollarÄ± oylarÄ±nÄ± kullanacaklar ve sonuçlar 16.30 itibarÄ±yla genel merkezimizde görülebilecek ve deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak" dedi.

Ünal, Ankara Spor Salonu'nda tüm Türkiye ile aynÄ± anda baÅŸlayan Mahalli Ä°dareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklamasÄ± öncesinde AA muhabirine deÄŸerlendirmelerde bulundu. Bugün Türkiye'de bir ilki gerçekleÅŸtirdiklerine iÅŸaret eden Ünal, "Ä°lk defa elektronik ortamda bütün teÅŸkilat mensuplarÄ±mÄ±zÄ±n yani 145 bin kiÅŸinin oy kullanacaÄŸÄ± ve oylama bittikten hemen sonra sonuçlarÄ± alabileceÄŸimiz bir temayül gerçekleÅŸtiriyoruz." dedi.

Ünal ÅŸunlarÄ± söyledi:

"BüyükÅŸehirlerde, illerde, ilçelerde ÅŸehri yönetecek yöneticilerin belirlendiÄŸi seçimler, o yüzden bu konuda AK Parti büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sadece temayül deÄŸil bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yürüttüÄŸümüz saha araÅŸtÄ±rmalarÄ±, anketler, telefon anketleri, mesaj anketleri, çoklu ve çapraz olarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmeler var. Yerel Yönetimler, TeÅŸkilat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Seçim Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bu konuda ortak bir çalÄ±ÅŸma yürütüyor. AmacÄ±mÄ±z AK Parti'nin ilkelerine, deÄŸerlerine uygun, toplumda karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan, AK Parti'nin ve Recep Tayyip ErdoÄŸan belediyeciliÄŸinin ilkelerine uygun belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± belirlemek. Ä°nÅŸallah ülkemize, milletimize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun."

Ankara Spor Salonu'na yoklamanÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± saat öncesinde gelen teÅŸkilat mensuplarÄ±, 3 bölge için kurulan 9 masada kayÄ±tlarÄ±nÄ± yaptÄ±rdÄ±ktan sonra kendileri için hazÄ±rlanan 40 kabinde elektronik ortamda oylarÄ±nÄ± kullanabilecek.

Tüm Türkiye'de aynÄ± anda baÅŸlayan temayül yoklamasÄ± saat 16.00 itibarÄ±yla sona erecek. YoklamanÄ±n elektronik ortamda yapÄ±lmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla sonuçlar kÄ±sa sürede elde edilebilecek. Bu doÄŸrultuda elde edilen veriler, CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a sunulacak.

AKP'ye 5-16 KasÄ±m tarihlerinde toplam 7 bin 180 kiÅŸi belediye baÅŸkanÄ± aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu. Ä°l genel ve belediye meclisi üyelikleri için ise 3 AralÄ±k 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar baÅŸvuru yapÄ±labilecek. (AA)

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