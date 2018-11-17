Konya'da bina inşaatında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Konya'da bir binanın inşaatında, beton dökümü sırasında kalıpların çökmesi sonucu göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Konya merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Suluoluk Sokak'ta inşaatı süren bir binaya zemin kat betonu döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın aktardığına göre göçük altında kalan işçiler Selim Demir ve Osman Bilgi, diğer işçiler tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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