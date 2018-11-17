Trump: Gülen'in iadesi gündemimizde yok

ABD Başkanı Donald Trump Gülen’in Türkiye’ye iadesinin gündemlerinde bulunmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gülen’in Türkiye’ye iadesinin gündemlerinde bulunmadığını açıkladı. Trump, “Gülen’in iade edilmesi gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

Reuters'ın aktardığına göre, California'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gülen'in iadesi ile ilgili soruya "Bu, şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil. Türkiye için ne yapacağımıza bakıyoruz, her zaman bakıyoruz" cevabını verdi.

Amerikan NBC News kanalı "ABD yönetiminin, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak için Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı" iddiasında bulunmuştu.

TRUMP, POMPEO VE CIA İLE KAŞIKÇI CİNAYETİNİ GÖRÜŞECEK

AA'nın aktardığına göre CIA'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından emredildiği sonucuna vardığına ilişkin haberlere dair soruları yanıtlayan Trump, henüz CIA'dan bu konuda brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileri ile bu konuyu konuşacağını söyledi.

Trump, "Şu an itibariyle onun (Bin Selman'ın) bunda bir rolü olmadığı bize söylendi. Neler söyleyeceklerini bekleyeceğiz" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

ABD Dışişleri: Gülen'in iadesiyle ilgili bir görüşme yapılmadı

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 18:05

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