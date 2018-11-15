ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri: GÃ¼len'in iadesiyle ilgili bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lmadÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Beyaz SarayÄ±n GÃ¼len'in iadesiyle ilgili herhangi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Beyaz Saray'Ä±n Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüÅŸme yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ABD yönetiminin, 'Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi olayÄ±ndan sonra Türkiye'yi yatÄ±ÅŸtÄ±rmak' için Fetullah Gülen'in iadesine iliÅŸkin yasal yollarÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Sözcüsü tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüÅŸme yapmadÄ±. Türkiye'den gelen belgelerin deÄŸerlendirmesi sürüyor. Gülen konusunda Türkiye’den pek çok kez talep geldi, bu meseleyle Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ilgileniyor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Amerikan NBC News kanalÄ±nÄ±na göre, Donald Trump yönetiminin, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Türkiye ile iliÅŸkileri üzerine nasÄ±l bir adÄ±m atabileceÄŸini araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

Carol E. Lee, Julia Ainsley ve Courtney Kube imzalÄ± haberde, "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin ardÄ±ndan Türkiye'yi yatÄ±ÅŸtÄ±rmak için nasÄ±l bir yol izleyeceÄŸini deÄŸerlendiren Beyaz Saray, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Federal SoruÅŸturma Bürosu (FBI) ve Ä°ç Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na “Gülen'in yasal olarak iadesi” konusunu çalÄ±ÅŸmalarÄ± için talimat verdi" denilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 00:09

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