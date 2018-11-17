Erdoğan Gezi'yi dilinden düşürmüyor: Gelip çevreciliği görsünler

Erdoğan, İstanbul'da yapımı tamamlanan millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapımı tamamlanan millet bahçelerinden Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan açılışta, “İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdık” diye ifade etti. Erdoğan konuşmasında Gezi direnişini de hedef alarak, "Gezi olaylarını yapanlar gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler" dedi.

Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* "Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

* "Hizmete sunduğumuz millet bahçelerimizle 100 günlük icraat programımızda yer alan taahhütlerden birini daha yerine getirmiş oluyoruz."

* "İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdık."

* "18 ilimizdeki 33 Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Hedefimiz, her şehrimize en az birer Millet Bahçesi kazandırmaktır."

'İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAPIZ'

* "Biz 'Kanal İstanbul' diyoruz, onlar 'İstemezük' diyorlar, 'Yaptırmazuk' diyorlar. Yapacağız, yapacağız isteseniz de istemeseniz de yapacağız.

* Türkiye'nin en büyük fuar alanını Atatürk Havalimanı'ndaki o kapalı alanlarla yapmış olacağız"

*31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk."

GEZİ PARKI AÇIKLAMASI

* Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler."

* "Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz."

* "Güya en hararetli savunucusu olduğu andı ezbere okumaktan, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını yanlışsız söyleyebilmekten aciz birilerinin milletimizin kafasını karıştırmasına izin vermeyeceğiz. Utanmadan sıkılmadan bana İstiklal Marşı'nı okuyup okumamaktan bahsediyor. Hadi oradan git ya. Biz onunla büyüdük, onunla buralara geldik. Önce haddini bileceksin. Ne Gazi Mustafa Atatürk'e ne de kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Kasım 2018 15:46

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