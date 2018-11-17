Bakan Akar: ABD'den YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li senatörlerle görüştü ve 'YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için Kanada’ya geldi.

İlk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike Rounds, Mississippi Senatörü Roger Wicker, Nebraska Senatörü Deb Fischer, New Hampshire Senatörü Jeanne Shaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine'nin yanı sıra vefat eden eski senatör John McCain'in eşi Cindy McCain katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, senatörleri Türkiye'ye davet etti. (AA)

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