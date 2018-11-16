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Eski istihbaratÃ§Ä± Basri Aktepe hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
â€˜FETÃ–â€™ Ã¼yeliÄŸiyle yargÄ±lanan ve 7 KasÄ±m'da serbest bÄ±rakÄ±lan eski istihbaratÃ§Ä± Basri Aktepe hakkÄ±nda tutuklamaya yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.
Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°B) ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nda (MÄ°T) da görev yapan ve ‘FETÖ’ üyeliÄŸinden yargÄ±lanan Basri Aktepe hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±.
‘FETÖ’ üyesi olduÄŸu iddiasÄ±yla ihraç edilen ve Ankara 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde ‘silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸi’ suçlamasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan Aktepe, davanÄ±n 7 KasÄ±m'daki celsesinde ev hapsiyle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±vekili Ender CoÅŸkun, Aktepe'nin tutukluluÄŸunun ev hapsine çevrilmesi kararÄ±na itiraz etti. Ä°tirazÄ± deÄŸerlendiren Ankara 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, itirazÄ± haklÄ± bularak Aktepe hakkÄ±nda tutuklamaya yönelik yakalama kararÄ± verdi. (AA)