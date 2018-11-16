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FotoÄŸraf: DHA
Ä°stanbul Resim Heykel MÃ¼zesi inÅŸaatÄ±nda yangÄ±n
16 KasÄ±m 2018 17:08
Ä°stanbul Resim Heykel MÃ¼zesi inÅŸaatÄ±nda Ã§atÄ± malzemelerinin alev almasÄ± nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°stanbul FÄ±ndÄ±klÄ±'da bulunan MSGSÜ Ä°stanbul Resim Heykel Müzesi inÅŸaatÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°nÅŸaatta bulunan çatÄ± malzemelerin yanmasÄ± sonucu çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtilen yangÄ±na müdahale için çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 17:23
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