Bohemian Rhapsody: Film ile gerÃ§ek hayat arasÄ±ndaki 5 fark

BBC TÃ¼rkÃ§e Freddie Mercury'nin hayatÄ±nÄ± anlatan Bohemian Rhapsody filmi ile gerÃ§ek hayatÄ± arasÄ±ndaki 5 farkÄ± derledi.

Ä°ngiliz rock grubu Queen’in efsanevi lideri Freddie Mercury, hayatÄ±nÄ± anlatan Bohemian Rhapsody ile Hollywood’dan hak ettiÄŸi ilgiyi gördü. Forbes dergisine göre film, dünya çapÄ±nda ÅŸu ana dek 285 milyon dolar hasÄ±lata ulaÅŸtÄ±. Türkiye’de 2 KasÄ±m’da vizyona giren filmi ilk hafta sonunda 180 bin kiÅŸi izledi.

Freddie Mercury’i oynayan Rami Malek’in performansÄ± da, hem grubun üyeleri hem de pek çok sinema eleÅŸtirmeninden övgü aldÄ±. Filmin yapÄ±mcÄ±larÄ± Bohemian Rhapsody’nin belgesel özelliÄŸi taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulasa da, senaryonun Mercury ve Queen’in gerçek hikayesini yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸikayet edenler de yok deÄŸil.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Bohemian Rhapsody ile gerçek hayat arasÄ±ndaki 5 temel fark:

GRUP O KADAR DA KOLAY KURULMADI

Bohemian Rhapsody’de Queen’in kuruluÅŸ hikayesi farklÄ± kurgulanmÄ±ÅŸ. Filmde Freddie Mercury gitarist Brian May ve davulcu Roger Taylor ile Smile grubunun konserinde tanÄ±ÅŸÄ±r ve Mercury ekibe katÄ±lÄ±r.

Gerçekteyse Freddie Mercury, grup arkadaÅŸlarÄ±yla çok daha önce, Ealing Sanat Okulu’nda okurken tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Mercury, Staffell, May ve Taylor’in kurduÄŸu Smile’Ä±n da büyük hayranÄ±ydÄ±. Brian May, o dönem Mercury’nin sÄ±k sÄ±k gruba katÄ±lmak için baÅŸlarÄ±nÄ±n etini yediÄŸini ama Staffell ayrÄ±lana kadar gruba onu almadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

MERCURY’NÄ°N AÅžKLARI

Bohemian Rhapsody, Mercury’nin bir dönem birlikte olduÄŸu Mary Austin ile 1970’de gruba katÄ±lacaÄŸÄ± gece tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Rolling Stone dergisine göreyse Mercury ve Austin’in iliÅŸkileri aslÄ±nda çok daha karmaÅŸÄ±ktÄ±. Austin grup üyelerinden Brian May’le çok kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ± ve Freddie daha sonra grubun lideri olana kadar tanÄ±ÅŸmadÄ±lar.

Freddie Mercury ile Jim Hutton arasÄ±ndaki aÅŸk hikayesi de, filmde farklÄ± anlatÄ±lÄ±yor: Ä°kili, Mercury’nin düzenlediÄŸi ve Hutton’Ä±n garson olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir partide tanÄ±ÅŸÄ±yor. Gerçek hayatta ise ikili bir gece kulübünde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Hutton o sÄ±rada Londra’da bir kuaförde çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Times dergisine verdiÄŸi bir röportajda Hutton, 1984 yÄ±lÄ±nda onu içki içmeye davet eden Mercury’i reddettiÄŸini söylemiÅŸti. Ä°kili daha sonra 1985’te yeniden karÅŸÄ±laÅŸtÄ± ve Mercury yaÅŸamÄ±nÄ± yitirene dek ayrÄ±lmadÄ±lar.

AIDS’E YAKALANIÅžI

Mercury, filmin sonunda AIDS’li olduÄŸunu 1985’teki Live Aid konserinden önce grup arkadaÅŸlarÄ±yla paylaÅŸÄ±yor. Jim Hutton ise Mercury’nin 1987 yÄ±lÄ±na kadar hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmediÄŸini ve ölümünden bir gün önce yani 23 KasÄ±m 1991’e kadar da hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmediÄŸini söylüyor. Bir sinema eleÅŸtirmeni, Mercury’nin ölümünün 1990’lÄ± yÄ±llara damga vurduÄŸunu ve AIDS’le ilgili toplumda farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, filmin son sahnede Live Aid konseriyle hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± baÄŸdaÅŸtÄ±rmaya zorlayarak “neredeyse Mercury’i cezalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söylüyor.

GRUBUN ‘AYRILIK’ SÜRECÄ°

Filmde Mercury grup arkadaÅŸlarÄ±na söylemeden ABD ile 4 milyon dolarlÄ±k bir solo albüm için sözleÅŸme imzalÄ±yor. ÅžarkÄ±cÄ±, bir süre gruptan ayrÄ± kalmak istediÄŸini, herkesin kendi yolunu çizmesi gerektiÄŸini söylüyor ve bu gerginlik nedeniyle daÄŸÄ±lma noktasÄ±na geliyorlar.

Gerçekteyse grup on yÄ±l süren bir turneden sonra coÅŸkularÄ±nÄ± kaybediyor ve 1983’ten sonra ara verip solo kariyerlerine odaklanmayÄ± seçiyor. Filmde Freddie’nin grup üyeleriyle yÄ±llarca görüÅŸmediÄŸi anlatÄ±lsa da, Rolling Stone dergisi, grup üyelerinin hiçbir zaman iletiÅŸimi koparmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta 1983’ün sonunda bir albüm üzerinde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktarÄ±yor. KÄ±sacasÄ± Queen üyeleri hiçbir zaman ayrÄ±lmadÄ±.

LIVE AID KONSERÄ°

Queen’in 1985 yÄ±lÄ±nda Wembley’de düzenlenen dev yardÄ±m konserindeki performansÄ±, grubun tarihinde çok önemli bir andÄ±. Filmde grubun uzun süre birbirinin yüzüne bakmadÄ±ktan sonra, konserden hemen önce bir araya geldiÄŸi anlatÄ±lÄ±yor. Gerçekte ise grup Live Aid’den bir önceki sene The Works albümünü çÄ±karmÄ±ÅŸ, bir de dünya turnesi düzenlemiÅŸti. Live Aid performansÄ± öncesi de defalarca prova yapmÄ±ÅŸlardÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 15:53

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