Ã‡an'da kanser tehlikesi Ã§anlarÄ± Ã§alÄ±yor

YurttaÅŸlarÄ±n â€˜kirlilikten maskeyle dolaÅŸÄ±yoruzâ€™ dediÄŸi Ã‡anakkale Ã‡anâ€™da yeni bir termik santral daha yapÄ±lÄ±yor.

Özer AKDEMÄ°R

Çanakkale'nin Çan ilçesi HelvacÄ± köyünde yapÄ±lmasÄ± planlanan termik santralin ÇED toplantÄ±sÄ±nda köylüler kanser olma endiÅŸelerini dile getirdi.

Bir gün önce Ä°ÇDAÅž’Ä±n ÇED dosyasÄ±nÄ± zamanÄ± içerisinde Çanakkale Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü'ne teslim etmemesi üzerine ‘HelvacÄ± Termik SantralÄ± ÇED sürecinin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±’ açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun bir karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan olduÄŸu ileri sürülürken ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kahvehaneye köylülerin yanÄ± sÄ±ra, Kaz DaÄŸÄ± DoÄŸal ve Kültürel VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi, Ä°da DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Çan Çevre DerneÄŸi, KazdaÄŸlarÄ± KardeÅŸliÄŸinden gençler, Çan Belediye BaÅŸkanÄ± da katÄ±ldÄ±.

ONKOLOJÄ° HASTANESÄ°NE OTOBÜS SERVÄ°SÄ°!

Åžirketin sunumunun ardÄ±ndan söz alan Kaz DaÄŸÄ± DoÄŸal ve Kültürel VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Süheyla DoÄŸan termik santralin yörede çevre ve saÄŸlÄ±k üzerinde yapacaÄŸÄ± etkilerden bahsederken, köy muhtarÄ± ve bir kiÅŸi daha bu konuÅŸmalara müdahale etmek istedi. DiÄŸer köylülerin ve toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n tepkileri sonucu ÅŸirket lehine görüÅŸ bildiren iki kiÅŸi susmak zorunda kalÄ±rken, Çanakkale Ä°l Genel Meclisi üyesi Hicri Nalbant, proje hakkÄ±nda daha önce dava açtÄ±klarÄ±nÄ± ve kazandÄ±klarÄ±nÄ±, HelvacÄ± Termik Santrali'nin yeniden gündeme gelebileceÄŸini belirtti. Söz alan köylü gençler de bölgedeki kömür ocaklarÄ± yüzünden sularÄ±n kaybolduÄŸunu, termik santraller yüzünden çocuklarÄ±nÄ±n hastalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kömür ocaÄŸÄ± projesini ve termik santralleri istemediklerini söyledi. Yüzlerce yÄ±ldÄ±r bu bölgede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen köylüler de, Çan’da kurulan termik santralin ve kalebodur fabrikasÄ±nÄ±n bacalarÄ±ndan çÄ±kan zararlÄ± atÄ±klarla birlikte kanser ve diÄŸer hastalÄ±klarÄ±n artÄ±ÄŸÄ±nÄ±, UludaÄŸ Üniversitesi Onkoloji Bölümüne otobüslerle periyodik kontroller için hasta taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, aynÄ± duruma kendilerinin de maruz kalacaklarÄ± endiÅŸelerini dile getirdi.

FotoÄŸraf: Evrensel

SULAR ÇEKÄ°LDÄ°, DERELER KURUDU

ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan köylülerle ekoloji örgütlerinden gelen yaÅŸam savunucularÄ± ile görüÅŸen köylüler termik santralin çevreye verdiÄŸi zararlardan dolayÄ± bahçe ve tarlalarÄ±nda ürün verimliliÄŸinin yüzde elli düÅŸtüÄŸünü, meyve aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kurumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Köylüler yeraltÄ± sularÄ±nÄ±n çekildiÄŸini, derelerin kuruduÄŸunu ve Çan ilçesinde insanlarÄ±n maskeyle dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve evlerinde oksijen tüpü ile yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

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