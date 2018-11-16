Okullara Ã¶ÄŸretmenler gÃ¼nÃ¼ talimatÄ±: OkuduÄŸunuz hatim sayÄ±sÄ±nÄ± bildirin

SamandaÄŸ Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan okullara, 24 KasÄ±m Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ nedeniyle okullarda hatim okunmasÄ± ile ilgili yazÄ± gÃ¶nderildi.

Hüseyin Sinan GÜLER

Ankara

SamandaÄŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan okul müdürlüklerine 24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler Günü nedeniyle okullarda hatim okunmasÄ± ile ilgili yazÄ± gönderildi. Okunan hatim sayÄ±sÄ±nÄ±n da kendilerine bildirilmesi istendi.

Hatay'da bulunan SamandaÄŸ Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, Ä°lçe Milli EÄŸitim Åžube Müdürü Adem Gürlen imzasÄ±yla tüm okul müdürlüklerine 2018 yÄ±lÄ± ÖÄŸretmenler Günü kutlamalarÄ±nda merkez teÅŸkilatÄ± ve taÅŸra teÅŸkilatÄ± birimlerinin görevleri konusunda gönderilen yazÄ±da, öÄŸretmenler günü nedeniyle "görevi baÅŸÄ±nda ÅŸehit olan öÄŸretmenler, 15 Temmuz Demokrasi Mücadelesinde ÅŸehit olan öÄŸretmenler ve ebediyete intikal etmiÅŸ tüm öÄŸretmenlerimiz için hatimler okunmasÄ±" istendi. AyrÄ±ca yazÄ±da okunan hatim (Kur'an'Ä±n tamamÄ±nÄ± okuma) sayÄ±sÄ±nÄ±n da en geç 26 KasÄ±m 2018 tarihine kadar bildirilmesi gerektiÄŸi belirtilen yazÄ±da, okunan hatimlerin duasÄ±nÄ±n ise 23 KasÄ±m Cuma günü cuma namazÄ± öncesinde yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi de yazÄ±da yer aldÄ±.

'HATÄ°M SAYISI BÄ°LDÄ°RMEYENLERE MOBÄ°NG YAPILABÄ°LÄ°R'

Okullara gönderilen söz konusu talimata iliÅŸkin gazetemize konuÅŸan EÄŸitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ä°smail SaÄŸdÄ±ç, derhal geri çekilmesini ve öÄŸretmenlerden bu yazÄ± nedeniyle özür dilenmesi gerektiÄŸini söyledi. SaÄŸdÄ±ç, "Bu yazÄ± bilimsel ve laik eÄŸitim anlamÄ±nda olan her ÅŸeyi müfredattan çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± gösterir" dedi. Bu uygulamanÄ±n amacÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu soran SaÄŸdÄ±ç, hatim sayÄ±larÄ±nÄ±n bildirilmesi konusuna deÄŸinerek hatim indirmeyen öÄŸretmenlere uygulanacak her baskÄ± ve mobingin sorumlusunun Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Bu uygulama ile hatim indirmeyen ve 26 KasÄ±m tarihine kadar hatim sayÄ±sÄ± bildirmeyen öÄŸretmenlerin dÄ±ÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen SaÄŸdÄ±ç, bu uygulamanÄ±n acilen düzeltilmesi ve öÄŸretmenlerden özür dilenmesi gerektiÄŸini belirtti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 KasÄ±m 2018 14:57

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