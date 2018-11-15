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FotoÄŸraf: Mutlu Güney/AA
AydÄ±n'da yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
15 KasÄ±m 2018 18:26
AydÄ±n Germencikâ€™teki bir fabrikada temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸÃ§i yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AydÄ±n'Ä±n Germencik ilçesinde yüksekten düÅŸen iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ortaklar Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bir süre önce çÄ±kan yangÄ±n nedeniyle zarar gören fabrikada temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan iÅŸçilerden Åžefik Yavuz (54), yaklaÅŸÄ±k 10 metre yüksekten demirlerin üzerine düÅŸtü.
Olay yerine çaÄŸrÄ±lan 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan incelemede Yavuz'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Dört çocuk babasÄ± Yavuz'un cesedi otopsi için Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)
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