BTS: Ä°ÅŸyerimizin peÅŸkeÅŸ Ã§ekilmesine izin vermeyeceÄŸiz

BTS, Ankara Tren GarÄ± sahasÄ±ndaki bir alanÄ±n devir ile tahliye edilmesine tepki gÃ¶sterdi: Ä°ÅŸyerimizin peÅŸkeÅŸ Ã§ekilmesine izin vermeyeceÄŸiz.

KESK'e baÄŸlÄ± BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ± (BTS) TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü Ek BinasÄ± önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. BTS Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail Özdemir, Ankara Gar sahasÄ± içerisinde bulunan, TCDD’nin ve TCDD TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k A.Åž. Genel MüdürlüÄŸünün kullanÄ±mÄ±nda olan Genel Müdürlük Ek BinasÄ±, CTC Kumanda Merkezi, KreÅŸ, Misafirhane ve diÄŸer iÅŸyerlerinin 13 Mart 2018 tarihinde imzalanan protokolle Hazineye devredildiÄŸini söyledi. Bu devir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda TOKÄ° tarafÄ±ndan TCDD’ye Etimesgut’ta inÅŸaat, hizmet binasÄ±, kreÅŸ ve cami yapÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Özdemir, bu devrin ardÄ±ndan yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle bu alanÄ±n 78 bin metreye kareye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeni yapÄ± planlarÄ± oluÅŸturulduÄŸunu dile getirdi.

Protokolün imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geçen süre içerisinde TCDD Misafirhanesi tarafÄ±ndan verilen hizmet durdurulurken, müzenin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, lojmanlarda tahliyelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özdemir, gelinen aÅŸamada ise Ankara Gar yerleÅŸkesi alanÄ±nda bulunan ve kendilerinin olduÄŸu iÅŸyerlerinin de boÅŸaltÄ±lacaÄŸÄ± duyumunu aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Özdemir “AyrÄ±ca VakÄ±f Üniversitesi kurulmasÄ± amacÄ±yla devredilen bu alanÄ±n planlanmasÄ±nda özel hastane kompleksi yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisini almÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z. Ankara Gar alanÄ±, hastanelere birkaç kilometre mesafede. Bu hastanelerin ÅŸehir hastanesi adÄ± altÄ±nda merkezden uzaklara taÅŸÄ±nacakken bu alana hastane yapÄ±lmasÄ± manidardÄ±r” dedi.

TCDD yönetimini vakit geç olmadan bu yanlÄ±ÅŸtan dönmeye çaÄŸÄ±ran Özdemir “Ä°ÅŸ yerlerimizin peÅŸkeÅŸ çekilmesine izin vermeyeceÄŸiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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