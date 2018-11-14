Intel, AMD ve ARM iÅŸlemcileri etkileyen 7 yeni aÃ§Ä±k bulundu

9 akademisyenden oluÅŸan bir Ã§alÄ±ÅŸma grubu, Intel, AMD ve ARM iÅŸlemcileri etkileyen Meltdown ve Spectre sÄ±nÄ±fÄ± 7 yeni aÃ§Ä±k keÅŸfetti.

AralarÄ±nda orijinal Meltdown ve Spectre açÄ±klarÄ±nÄ± ve varyantlarÄ±nÄ± keÅŸfeden akademisyenlerin de bulunduÄŸu 9 kiÅŸilik çalÄ±ÅŸma grubu, Intel, AMD ve ARM iÅŸlemcileri etkileyen 7 yeni açÄ±k keÅŸfettiklerini duyurdu. Grup, bu açÄ±klarÄ±n son olmayacaÄŸÄ±nÄ±, Meltdown ve Spectre'nin sayÄ±sÄ±z varyantÄ±nÄ±n keÅŸfedileceÄŸini beklediklerini belirtiyor.

Güvenlik yerine hÄ±za önem verilerek üretilen iÅŸlemcilerin mimarilerindeki tasarÄ±m hatalarÄ±ndan kaynaklanan Meltdown ve Spectre sÄ±nÄ±fÄ± açÄ±klarÄ±n keÅŸfi sürüyor.

Ä°lk kez 2017'nin haziran ayÄ±nda keÅŸfedilen ve 2018'in ilk günlerinden beri gündemden düÅŸmeyen bu açÄ±klar, kötü niyetli yazÄ±lÄ±mlarla bilgisayarÄ±n tüm belleÄŸine, bu yolla da ÅŸifre ve hesap bilgileri gibi kritik verilere eriÅŸilmesine imkan tanÄ±yor.

Ä°ÅŸletim sistemleri yamalarÄ± yayÄ±nlansa da sorunun önüne geçilemiyor. Intel'in 1995'ten beri ürettiÄŸi tüm iÅŸlemcilere ek olarak AMD ve ARM iÅŸlemcileri etkileyen bu açÄ±klar, en güncel iÅŸlemcilerde de görülüyor.

9 araÅŸtÄ±rmacÄ± tarafÄ±ndan bugün "A Systematic Evaluation of Transient Execution Attacks and Defenses" (Süreksiz Yürütme SaldÄ±rÄ± ve SavunmalarÄ±nÄ±n Sistematik Bir DeÄŸerlendirmesi) baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yanÄ±nlanan makale de bunu doÄŸruluyor.

MELTDOWN SINIFI YENÄ° AÇIKLAR

Ä°ÅŸlemcilerin önceki araÅŸtÄ±rmalarda incelenmeyen bileÅŸenlerine de mercek tutularak hazÄ±rlanan makaleyle duyurulan yeni Meltdown sÄ±nÄ±fÄ± açÄ±klar ÅŸöyle:

â– Meltdown-BR - Intel ve AMD'de bir x86 yönergesini istismar ediyor

â– Meltdown-PK - Intel CPU'lardaki bellek koruma anahtarlarÄ±nÄ± atlÄ±yor

SPECTRE SINIFI YENÄ° AÇIKLAR

AMD, ARM ve Intel iÅŸlemcilerini etkileyen 5 yeni Spectre sÄ±nÄ±fÄ± açÄ±k ise ÅŸöyle:

â– PHT-CA-OP

â– PHT-CA-IP

â– PHT-SA-OP

â– BTB-SA-IP

â– BTB-SA-OP

"PHT" olarak adlandÄ±rÄ±lan açÄ±klarda saldÄ±rÄ±, CPU model geçmiÅŸi tablosunu kullanÄ±yor.

"BTB" olarak adlandÄ±rÄ±lan açÄ±klarda saldÄ±rÄ±, hedef arabellek kolunu kullanÄ±yor.

ARM VE INTEL BULGULARI KABUL ETTÄ°

AraÅŸtÄ±rma ekibi, tüm bulgularÄ± 3 iÅŸlemci satÄ±cÄ±sÄ±na da rapor ettiklerini, ancak sadece ARM ve Intel'in bulgularÄ± kabul ettiÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 22:11

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