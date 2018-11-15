15 Kasım 2018 05:13

Öğrencilere reva görülen yaşam standardı bu mu?

Kanuni Sultan Süleyman KYK erkek öğrenci yurdunda önce elektrikleri kesildi, sonra da odaları su bastı. Öğrenciler isyanda.

Öğrencilere reva görülen yaşam standardı bu mu?

Fotoğraf: Evrensel

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    Ender Şiar ARGIN
    İstanbul

    İstanbul Başaksehir’de, Kanuni Sultan Süleyman KYK erkek öğrenci yurdunda uzun süredir yaşanan ancak son günlerde gündeme gelen sıkıntılar öğrenciler açısından büyük tepkilere yol açtı. Açıldığından beri çözülemeyen yurt sorunlarının üzerine bir de vize haftası öncesi elektriklerin kesilmesi öğrencilerin sabrını taşırdı. Yaklaşık 500 kadar öğrenci ses çıkarma eylemi yaparak, büyük bir bölümü de yurt bahçesine inerek yurt yönetimini protesto etti.

    Eylemlerin ardından ise yurt yönetimi ya da KYK yetkililerinden ise henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yurttaki sorunlar ise bununla kalmadı. Protestolardan sonraki gün de yurdun 4. katında yangın fışkiyelerinin patlamasıyla yurdun iki katı göle döndü. Öğrenciler, internete yükledikleri videolarda odaların sular içinde kaldığını, birçok öğrencinin kişisel eşyasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Peki öğrenciler yurtta yaşananları nasıl yorumluyor? Başakşehir KYK Yurdu’nda neler oluyor? Konuştuğumuz öğrenciler, “Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde okuyan öğrencilere reva görülen yaşam standartları bu mu?” diye soruyor.

    TEMİZLİĞİ DE ÖĞRENCİLER YAPIYOR!

    Öğrenciler, yurttaki sorunların sosyal medyaya yansıyanlarla sınırlı olmadığını, yurdun yeni olmasının da etkisiyle birçok probleminin olduğunu, ancak yurt yönetiminin bu sorunların çözümüne dair adımlar atmadığını belirterek yetkilileri göreve çağırıyor. Yurdun açıldığından beri iki aylık süreçte problemlerinin bitmediğini aktaran öğrenciler, bu sorunlarla ilgili yüzlerce dilekçe iletildiğini, ancak yönetimin bunlara kulak tıkadığını söyledi. Yurtta uzun bir süredir temizlik sorunun da olduğundan bahseden öğrenciler, odaların ve tuvaletlerin kendileri tarafından temizlendiğini, ancak düzenli bir temizlik yapılmadığı için sürekli pis tuvaletleri ve banyoları kullanmak zorunda olduklarını belirtti. Öğrenciler, yönetime sürekli bu durumu belirttiklerini ancak her seferinde ‘henüz temizlik elemanı yok’ cevabını aldıklarına dikkat çekti.

    ‘ZAMANIMIZIN ÇOĞU YOLLARDA GEÇİYOR’

    En fazla yakınılan sorunların başında yurdun ulaşım sorunu geliyor. Yurdun İstanbul’daki hiçbir devlet üniversitesine yakın olmayışı, lokasyon açısından öğrencilerin deyimiyle ‘kör’ bir noktada oluşu, öğrencilerin işini daha da zora sokuyor. Konuştuğumuz öğrencilerden biri şunları söylüyor: ‘Ben yurda ilk geldiğimde sürekli kitap okumayı, kendimi geliştirmeyi ve çeşitli sosyal aktivitelere katılmayı düşünüyordum. Ancak bu hayallerle geldiğim yurtta şu an ne yazık ki sadece okula gidebiliyorum ve uyumak, dinlenmek gibi günlük temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Öncelikle yurdun bütün okullara çok uzak olması ve ulaşımın çok zor olması bütün vaktimi yollarda geçirmeme sebebi oluyor. Hangi mantıkla buraya yurt yapılmış anlamış değilim.” Yıldız Teknik Üniversitesi’nde okuyan ve her gün 2 saate yakın yol gittiği söyleyen başka bir öğrenci de “Yurdun önünde durak olmaması, otobüs saatlerinin düzgün olmaması, geç saatlerde otobüs seferlerinin olmaması, zaten yeterince uzak olan yurdumuzu ulaşım açısından ‘ulaşılamaz’ hale getiriyor’ diyor. Yurttan en yakın metro istasyonuna ulaşmak için yaklaşık 2 km yokuş çıkmak zorunda olduklarını belirten öğrenciler, yurt yönetimi tarafından ring servisi sözü verildiğini, ancak ringin hâlâ koyulmadığını belirtiyor.

    HEM SINAV STRESİ HEM YURT ÇİLESİ

    Üniversitelerde sınav döneminin stresiyle boğuşurken yurt sorunlarının da eksik kalmadığını belirten bir öğrenci yurdun genel sıkıntılarına dair şu yorumu yapıyor: “Yemekhane sorunu, kuyruk sorunu, asansör sorunu ve internet sorunu yetmezmiş gibi, bir de sık sık kesilen elektrikler ve bunun üzerine son yaşadığımız odaları su basma vakası...” Vize haftasında tüm öğrencilerin oldukça olumsuz etkilendiğini söyleyen öğrenci “Sınavlara mı çalışalım yoksa bu sorunlarla mı mücadele edelim bilmiyoruz?” diye yakınıyor.

    YEMEKLER BAYAT, SULAR SOĞUK, YETKİLİLER ORTADA YOK!

    Protesto eylemlerinin başlamasının ardından yurda polislerin geldiğini aktaran öğrenciler polis memurlarının öğrencilere eylemlerin bir an önce bitirilmesi gerektiğini, isteklerini bu şekilde alamayacaklarını söylediğini belirtti. Ancak öğrenciler dilekçe yoluyla da sorunlarını çözmeye çalıştıklarını hatta yönetime yüzlerce dilekçe yazıldığını, ancak bir türlü geri dönüş alamadıklarını belirtiyor. Bir öğrenci yaşanan problemlere dair neler yaptıklarına dair sorumuza “Elbette taleplerimizi yönetime iletiyoruz. Hatta bazen toplu şekilde gidiyoruz belki bizi ciddiye alırlar diye. Ancak bizi sürekli oyalıyorlar.” Öğrencilerin barınma sorununa dair hükümetin politikasını da eleştiren bir öğrenci, “Hükümet yetkililerin sürekli yurt yapıyoruz söylemlerini görüyorum haberlerde. Ama yurt yaptıklarını pek sanmıyorum, sadece fiziki bir bina dikiyorlar ve doldurun diyorlar. Sonraki süreçte de bizim yaşadığımız sorunlar meydana geliyor. Yani kısaca onların seçim propagandası uğruna biz eğitimimize ne yazık ki vakit ayıramıyoruz” diyor. Başka bir öğrenci de internet sorunundan ötürü yaşadığı ekonomik problemleri anlatıyor: “Devlete bağlı KYK yurduna geldiğim için internetin olduğunu sanmıştım fakat yokmuş. Ödevlerim için interneti kullanmaya başladım ve şu anda aldığım ek paketlere 80 liralık bir fatura beni bekliyor.”

    Ayrıca yemekhanede yaşanan sıkıntılardan da bahseden öğrenciler yurt açıldıktan sonra uzun bir süre yemekhane hizmeti verilmediğine, soğuk ve bayat yemeklerin servis edildiğine, kantin fiyatlarının pahalı oluşundan ötürü de binlerce öğrencinin soğuk ve bayat yemeklere mecbur kaldığına dikkat çekti.

    YURT SAYISI YETERSİZ, OLANLAR DA NİTELİKSİZ

    Her dönem KYK yurtlarının sayısının ve kapasitelerinin artmasıyla övünen hükümet yetkilileri yurtların niteliğini ise çoğu zaman es geçiyor. KYK yurtlarında kalabilen, kalsa bile okuluna yakın bir yurtta kalan öğrenci sayısı oldukça az. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan KYK bünyesindeki öğrenci yurtlarının kapasitesi toplamda 700 bin civarında öğrenciye barınma imkanı sağlarken öğrenim gören üniversiteli sayısı 7 milyonu geçti. Özel yurtların ve ev kiralarının çok pahalı olması sebebiyle de KYK yurtları üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği yerler oluyor. KYK yurtlarına ilk başvurusunda çıkamayan öğrenciler aylarca yedek sırasında bekliyor, çıkmaya hak kazanmak öğrenciler ise uzun bir süre kendi okullarına yakın KYK yurtlarına nakil bekliyor. Ancak KYK yurtlarında kalabilen öğrenciler de yurt koşullarından pek memnun kalamıyor. Konuştuğumuz öğrencilerin söylediklerine göre hem KYK yurtlarında yaşayan hem de koşullarından memnun olan öğrenci sayısı oldukça sınırlı. Birçok öğrencinin başka seçeneği olmadığı için mecbur kaldığı KYK yurtlarının ne kadar nitelikli olduğu ise Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu öğrencilerinin gazetemize söylediklerine bakılırsa açıkça ortaya çıkıyor.

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