17 kurum ve bilim insanÄ±ndan yerel tohum yÃ¶netmeliÄŸine karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama

Yerel Tohum YÃ¶netmeliÄŸine karÅŸÄ± aÃ§Ä±klama: Yerel Ã§eÅŸitler ortak varlÄ±klarÄ±mÄ±zdÄ±r, ÅŸirketlere devredilemez.Â

Ankara'da TMMOB Ziraat Mühendisleri Genel Merkezinde bir araya gelen TMMOB'a baÄŸlÄ± bazÄ± odalar, Ekoloji BirliÄŸi, üretici köylü sendikalarÄ±, TEMA Ankara Åžubesi, Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi gibi kurumlar ve bilim insanlarÄ± yerel tohum çeÅŸitleri ile ilgili yönetmeliÄŸe dair yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. “Yerel çeÅŸitler ortak varlÄ±klarÄ±mÄ±zdÄ±r, ÅŸirketlere devredilemez!" baÅŸlÄ±klÄ± açÄ±klamada kurumlar yerel tohumlarÄ± ÅŸirketlerin kontrolüne veren "bu yönetmeliÄŸe karÅŸÄ± sessiz kalmayacaÄŸÄ±z dedi.

ANAYASAYA AYKIRI

Önceki gün Ankara'da gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da bir araya gelen kurumlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortak açÄ±klamada yerel çeÅŸitlerin tescil ya da kayÄ±t altÄ±na alÄ±narak özel mülkiyete konu edilemeyeceÄŸinin altÄ± çizildi. "Yerel çeÅŸitlerin kayÄ±t ve koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± Anayasal anlamda da bir zorunluluk ve bir ödevdir" denilen açÄ±klamada ÅŸu görüÅŸlere yer verildi, "YÄ±llardÄ±r bu alanda yerel çeÅŸitlerin koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin bir kayÄ±t ve koruma sistemi bilinçli olarak hayata geçirilmemiÅŸtir. Bu yönetmelik yerel çeÅŸitlerimizin orijinini koruma altÄ±na alan deÄŸil ticarete konu eden bir kayÄ±t ve tescil sistemidir. Kamu adÄ±na yerel çeÅŸitleri kayÄ±t altÄ±na alarak koruyan bir düzenleme ve uygulamaya ihtiyaç vardÄ±r. Ancak getirilen bu ticari sistem yerel çeÅŸitleri Anayasaya aykÄ±rÄ± bir biçimde ticarete ve özel mülkiyete konu etmektedir".

YÖNETMELÄ°K TEKELLEÅžMÄ°Åž ÅžÄ°RKETLERÄ° KORUYOR

Bu yönetmelikle getirilen kayÄ±t ve tescil sisteminin, sertifikasyona tabi, üretici belgesine baÄŸÄ±mlÄ± ve tohumluk üretimi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir sistem kurulduÄŸunun aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu sitem, adil ve eÅŸit olmayan bir tarÄ±msal ticari sistem kurmakta ve tekelleÅŸmiÅŸ ÅŸirketleri korumaktadÄ±r. Bu düzenleme ile tarÄ±msal üretimde küçük çiftçiyi korumayan, tarÄ±msal üretimde fiyat mekanizmalarÄ±na dahil olamayan, gÄ±da üretiminde tüm üretimi ve denetimi tekelleÅŸtiren ve gÄ±da kontrolünü ÅŸirketlere veren bir üretim sistemi ortaya çÄ±kartmaktadÄ±r. Bunun sonucunda, çiftçilerin binlerce yÄ±ldÄ±r yerel çeÅŸitlere dayalÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi üretimi gerçekleÅŸtiremeyecek, aile iÅŸletmeleri daÄŸÄ±tÄ±lacaktÄ±r. Tohum takas etkinliklerinde deÄŸiÅŸ tokuÅŸ edilen tohumlarÄ± deÄŸiÅŸ tokuÅŸ eden sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± da, tescil sahipleri tarafÄ±ndan dava tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r. Bu nedenle, servetin yönetmelik yoluyla elden çÄ±karÄ±lmasÄ±na toplumun sessiz kalmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz" denildi.

AÇIKLAMANIN ALTINDA Ä°MZASI BULUNAN KURUMLAR VE BÄ°LÄ°M Ä°NSANLARI:

TMMOB Ziraat Mühendisleri OdasÄ±

TMMOB GÄ±da Mühendisleri OdasÄ±

TMMOB Kimya Mühendisleri OdasÄ±

TMMOB Peyzaj MimarlarÄ± OdasÄ±

TÜRK Ziraat Yüksek Mühendisleri BirliÄŸi

TarÄ±m Orkam Sen

Türkiye ZiraatçÄ±lar DerneÄŸi

Ekoloji BirliÄŸi

Çiftçi SendikalarÄ± Konfederasyonu

Tüm Köy Sen

Tema Ankara TemsilciliÄŸi

Ekoloji Kolektifi DerneÄŸi

Tükoder

Tüdef Federasyonu

Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi

Artvin Çevre Platformu (Arçep)

GDO'ya HayÄ±r Platformu

Prof. Dr. Ruhsar YANMAZ (A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü)

Prof. Dr. Melahat AVCI BÄ°RSÄ°N (A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü) (HABER MERKEZÄ°)

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