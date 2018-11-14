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FotoÄŸraf: Ä°rfan ÖzÅŸeker/DHA
AfganistanlÄ± iÅŸÃ§i aÄŸÄ±r yaralandÄ±
14 KasÄ±m 2018 16:00
Sivasâ€™ta asansÃ¶r boÅŸluÄŸuna dÃ¼ÅŸen AfganistanlÄ± iÅŸÃ§i Kazem Rezaei aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Sivas’ta asansör kurulumu yaparken boÅŸluÄŸa düÅŸen AfganistanlÄ± Kazem Rezaei, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Sabah saatlerinde Kümbet Mahallesi Zübeyde HanÄ±m Caddesi’nde yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ±nda AfganistanlÄ± Kazem Rezaei, 4 katlÄ± apartmanÄ±n 2. katÄ±nda asansör kurulumu yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybetti, boÅŸluÄŸa düÅŸtü. Rezaei, aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Rezai, Cumhuriyet Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Rezaei’nin hayati tehlikesinin bulunduÄŸu belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)
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