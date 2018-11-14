Karabiga'da 'yok' denilen Akdeniz foklarÄ± fotokapanda

SayÄ±larÄ± 500'e kadar dÃ¼ÅŸen Akdeniz foklarÄ±nÄ±n Karabiga'da da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± fotokapan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle kanÄ±tlandÄ±.

Özer AKDEMÄ°R

Ä°zmir

Çanakkale'ye baÄŸlÄ± Karabiga sahilinde Akdeniz foklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dair bir rapor daha yayÄ±mlandÄ±. KÄ±yÄ±larÄ±na yan yana 7 termik santral yapÄ±lan Karabiga, dünyanÄ±n en nadir görülen canlÄ±larÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan ve toplam 500 adet kaldÄ±ÄŸÄ± tahmin edilen Akdeniz foklarÄ±nÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±ndan birisi olmasÄ±na raÄŸmen, çevre düzeni planlarÄ±nda ve termik santral ÇED raporlarÄ±nda yok sayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

KIRMIZI LÄ°STEDE

Akdeniz foklarÄ± Türkiye kÄ±yÄ±larÄ±nda Ege’de, Yeni Foça’dan Datça’ya kadar olan sahil ÅŸeridinde, Akdeniz’de ise Datça ile Kemer, Alanya ile TaÅŸucu ve Hatay SamandaÄŸ ile Suriye sÄ±nÄ±rÄ± arasÄ±nda kalan sahillerde var olma mücadelelerini sürdürüyor. Dünya DoÄŸayÄ± Koruma BirliÄŸi (IUCN) tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan KÄ±rmÄ±zÄ± Listede “Soyu kritik derecede tehdit altÄ±nda olan (CR) tür” olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lan Akdeniz foklarÄ±, Türkiye'nin de taraf olduÄŸu Akdeniz’in Kirlenmeye KarÅŸÄ± KorunmasÄ± SözleÅŸmesi (BARSELONA), Avrupa’nÄ±n Yaban HayatÄ± ve YaÅŸama OrtamlarÄ±nÄ± Koruma SözleÅŸmesi (BERN) ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin UluslararasÄ± Ticaretine Ä°liÅŸkin SözleÅŸme (CITES) gibi uluslararasÄ± ve ulusal anlaÅŸmalarla koruma altÄ±nda bulunmakta.

DÜNYADA SADECE 500 AKDENÄ°Z FOKU KALDI

Tüm dünyadaki nüfusunun 500 civarÄ± olduÄŸu tahmin edilen Akdeniz foku Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira AdalarÄ±’nda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürebiliyor. Türün nüfusunun hÄ±zla azalmasÄ±nda en büyük faktörlerin baÅŸÄ±nda yapÄ±laÅŸma nedeniyle kÄ±yÄ± bölgelerindeki yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n azalmasÄ±, aÅŸÄ±rÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± balÄ±kçÄ±lÄ±k faaliyetleri ve turizm aktiviteleri geliyor. Bu durum foklarÄ±n, gerçek bir koloni özelliÄŸi göstererek birlikte yaÅŸamak yerine insan baskÄ±sÄ± nedeniyle çoÄŸu zaman tek tek dolaÅŸmak ve yaÅŸamak zorunda kalmalarÄ±na neden oluyor.

AKDENÄ°Z FOKLARINA FOTOKAPAN

Karabiga Karaburun mevkiindeki MeÅŸeli MaÄŸarasÄ±'nÄ±n fok balÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair deniz biyologlarÄ± Özgür Emek Ä°nanmaz ve Ali Cemal Gücü tarafÄ±ndan yazÄ±lan ve 19 - 21 Nisan 2018 tarihlerinde II. UluslararasÄ± Rating Academy “UMUT” Kongresi’nde sunulan makalede, Akdeniz foklarÄ±nÄ±n MeÅŸeli MaÄŸarasÄ±’nÄ± günün hangi saatlerinde ve ne ÅŸekilde kullandÄ±klarÄ± konusu ele alÄ±ndÄ±. 14 Nisan-12 AÄŸustos 2015 tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸtirilen araÅŸtÄ±rma için maÄŸaraya fotokapan yerleÅŸtirilerek Akdeniz foklarÄ± gözlendi.

‘BURADA FOK YOK’ DÄ°YEN ‘BÄ°LÄ°M Ä°NSANLARI’ HÂLÂ SORUÅžTURULUYOR

Akdeniz foklarÄ±nÄ±n var olma mücadelesini sürdürdüÄŸü bölgelerden birisi olan Marmara Denizi’nde kalan son bireyler KapÄ±daÄŸ YarÄ±madasÄ±, Adalar ve Karabiga arasÄ±ndaki bölgede yaÅŸÄ±yor. Nesli neredeyse tükendi denilebilecek bir kritik eÅŸikte yer alan foklarÄ±n bu yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n olduÄŸu bölgede tüm koruma anlaÅŸmalarÄ±na raÄŸmen 7 termik santral projesi birden var. Projeler için bölgede yapÄ±lan ÇED araÅŸtÄ±rmalarÄ±nda Akdeniz foklarÄ±nÄ±n buralarda yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor tutan bilim insanlarÄ±, foklarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±na dair reddedilemez kanÄ±tlarÄ±n ardÄ±ndan ÅŸikayet edildikleri üniversiteleri tarafÄ±ndan halen soruÅŸturuluyorlar.

Harita: Özgür Emek Ä°nanmaz ve Ali Cemal Gücü

MEÅžELÄ° MAÄžARASI’NI SIKÇA KULLANIYORLAR

Karabiga kÄ±yÄ±larÄ±ndaki maÄŸaralarda fotokapan kullanÄ±larak foklarla ilgili yapÄ±lan çalÄ±ÅŸma da bölgedeki Akdeniz foklarÄ±nÄ±n MeÅŸeli MaÄŸarasÄ±’ndaki (Karabiga) yaÅŸamlarÄ± ile ilgili oldu. Elde edilen fotoÄŸraf ve videolar incelenerek fokun günün hangi saatlerinde maÄŸarayÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

II. UluslararasÄ± Rating Academy ‘’UMUT’’ Kongresi’nde sunulan makale fotokapandan elde edilen sonuçlara göre Akdeniz FoklarÄ±nÄ±n MeÅŸeli MaÄŸarasÄ±'nÄ± aktif olarak kullandÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. FoklarÄ±n giriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸ zamanlarÄ±na ve kalma sürelerine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda maÄŸara genel olarak dinlenme amaçlÄ± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, raporlarÄ±nÄ±n sonuç ve öneriler kÄ±smÄ±nda ÅŸu görüÅŸlere yer verdiler;

EYLEM PLANI YAPILMALI

* Nisan-MayÄ±s periyodunda Temmuz-AÄŸustos aylarÄ±na göre foklar maÄŸarayÄ± daha sÄ±k kullanmÄ±ÅŸlardÄ±r.

* ÇalÄ±ÅŸma foklarÄ±n DoÄŸu Akdeniz için rapor edilen üreme dönemini kapsayacak ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilememiÅŸtir. Ancak yapÄ± itibarÄ±yla üreme maÄŸarasÄ± özellikleri taÅŸÄ±maktadÄ±r. SÄ±k kullanÄ±m dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda maÄŸaranÄ±n üreme amaçlÄ± kullanÄ±lma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yüksektir.

* Akdeniz Foku’nun bir simge tür olduÄŸu ve bir bölgede varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürmesinin o bölgedeki ekosistemin saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesi olduÄŸu düÅŸünülecek olursa bölge için acil olarak Tür Eylem PlanÄ± hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r.

* Bölgede Akdeniz foku popülasyonunun ve demografik yapÄ±sÄ±nÄ±n belirlenebilmesi amacÄ±yla izleme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na foklarÄ±n kullanabileceÄŸi diÄŸer maÄŸaralarÄ± da kapsayacak ÅŸekilde devam ettirilmesi gerekmektedir.

Akdeniz foku, kayalÄ±klarda dinlendi

Nesli tÃ¼kenmekte olan fok 'Burada ben varÄ±m' dedi

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