7 milyon diyabet hastasÄ±na fiyat farkÄ± ÅŸoku

Diyabet hastalarÄ± ÅŸeker Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§ubuklarÄ± ve insÃ¼lin iÄŸne uÃ§larÄ± Ã¼zerinden kutu baÅŸÄ±na 5 ile 40 TL arasÄ± fiyat farkÄ± Ã¶dÃ¼yor.

Tüm EczacÄ± Ä°ÅŸverenler SendikasÄ± (TEÄ°S) Genel BaÅŸkanÄ± Ecz. Nurten Saydan, 14 KasÄ±m Dünya Diyabet günü dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada diyabet hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸeker ölçüm çubuklarÄ± ve insülin iÄŸne uçlarÄ± üzerinden kutu baÅŸÄ±na 5 ile 40 TL arasÄ± fiyat farkÄ± ödediÄŸini belirtti.

Diyabet hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kronik bir hastalÄ±k olduÄŸunu ve hayat boyu tedavi gerektirdiÄŸine deÄŸinen Saydan, diyabet hastalarÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ürünlerin geri ödeme listelerindeki fiyatlarÄ±yla ilgili sorunlarÄ±n son dönemde ciddi artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸine dikkat çekti.

FÄ°YATLAR REVÄ°ZE EDÄ°LMELÄ°

Åžeker ölçüm çubuklarÄ± ve insülin iÄŸne uçlarÄ± skalasÄ±ndaki birçok üründe, ürünün eczane temin fiyatÄ±nÄ±n, kurum tarafÄ±ndan ödenen fiyatÄ±n üstünde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu durumun eczacÄ±larla hastalarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirerek, ciddi eczacÄ± ve hasta maÄŸduriyeti oluÅŸturduÄŸunu belirten Saydan “Söz konusu ÅŸeker ölçüm çubuklarÄ± ve insülin iÄŸne uçlarÄ±nÄ±n kurumca ödenen fiyatlarÄ±nÄ±n tekrar revize edilerek güncellenmesi gerekmektedir. TEÄ°S olarak hastalarÄ±mÄ±zÄ± ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± maÄŸdur eden bu durumun bir an evvel düzeltilerek yaÅŸanan maÄŸduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.Diyabetin dünya üzerinde en yaygÄ±n görülen hastalÄ±klardan biri olduÄŸunu, 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre dünyada 415 milyon yetiÅŸkin diyabetli bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Saydan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Diyabet tüm Avrupa ülkeleri içinde en hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸÄ± Türkiye’de gösteriyor. Türkiye diyabetli insan sayÄ±sÄ± açÄ±sÄ±ndan ise, Rusya ve Almanya’nÄ±n ardÄ±ndan üçüncü sÄ±rada yer alÄ±yor. 2014 yÄ±lÄ±nda ülkemizdeki diyabetli sayÄ±sÄ± 7 milyonun üstüne çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani fiyat farkÄ±ndan 7 milyon hasta etkileniyor.”

62 Ä°LAÇ BEDELÄ° ÖDENECEKLER LÄ°STESÄ°NE DAHÄ°L EDÄ°LDÄ°

Öte yandan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÄ±bbi ve Ekonomik DeÄŸerlendirme Komisyonu kararÄ±yla 62 ilacÄ± bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti. Geri ödeme listesine eklenen 62 ilaç arasÄ±nda kalp, KOAH, HIV, Parkinson, AlzaymÄ±r ve ülser tedavisinde kullanÄ±lan ilaçlar da yer aldÄ±.

‘Ä°LAÇ FABRÄ°KALARINI AKP KAPATTI’

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bütçe görüÅŸmelerinde atanamayan saÄŸlÄ±kçÄ±lardan ilaç sorununa, acil servislerin durumuna, uzman hekim açÄ±ÄŸÄ±na kadar pek çok konuda eleÅŸtirilerini sÄ±ralayarak, “AKP iktidarÄ± saÄŸlÄ±k sistemini yapboz tahtasÄ±na çevirdi” dedi. Gürer, ilaçta yaÅŸanan sorunlara da dikkat çekerek “Ä°laçta yerli ve milli üretimden söz ediyorsunuz ama ilaç fabrikalarÄ±nÄ± kim kapattÄ±?” diye sordu.

Bomonti'deki Sosyal Sigortalar Kurumu Ä°laç FabrikasÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda AKP Hükümetinin kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürer, dönemin SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ’Ä±n kapatma kararÄ±nÄ± ‘Bizim, ilaç fabrikamÄ±z olsun diye bir niyetimiz yok’ diye savunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Åžimdi yaÅŸanan ilaç sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± ve yüksek fiyat sorununu çözmek için yerli ilaç çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürer “Yerli ilaç üretimini iktidarÄ±nÄ±z döneminde sonlandÄ±rdÄ±nÄ±z. Türkiye'yi bu anlamda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± ithal ilaca mahkûm eden siz deÄŸil misiniz?” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

AkciÄŸer kanseri tedavisinde kullanÄ±lan 18 ilaÃ§ geri Ã¶deme listesinde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 12:03

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