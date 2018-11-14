BakanlÄ±k, 62 ilacÄ± bedeli Ã¶denecek ilaÃ§lar listesine dahil etti

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÄ±bbi ve Ekonomik DeÄŸerlendirme Komisyonu kararÄ±yla 62 ilacÄ± bedeli Ã¶denecek ilaÃ§lar listesine dahil etti.

Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÄ±bbi ve Ekonomik DeÄŸerlendirme Komisyonu kararÄ±yla 62 ilacÄ± bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil etti.

Geri ödeme listesine eklenen 62 ilaç arasÄ±nda kalp, KOAH, HIV, Parkinson, AlzaymÄ±r ve ülser tedavisinde kullanÄ±lan ilaçlar da yer aldÄ±. (AA)

AkciÄŸer kanseri tedavisinde kullanÄ±lan 18 ilaÃ§ geri Ã¶deme listesinde

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