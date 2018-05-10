SGK logosu
Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, SGK'nın akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilacı geri ödeme listesine aldığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi gazetede yayınlanan sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine aldık. Yayımlanan sağlık uygulama tebliğinde Listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır" denildi.
Açıklamada geri ödemeye alınan ilaçlar ve kullanım alanları şu şekilde sıralandı:
"VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı
Böylece 2017 yılının 2. döneminde itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı."
7 YILDA 1 MİLYON 166 BİN 571 KANSER TEŞHİSİ
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de 2008-2014 yılları arasında toplam 1 milyon 166 bin 571 kişiye yeni kanser teşhisi konuldu. (Ankara/DHA)
Kanser ilacı için ayda 4 bin TL isteniyor
Kanser ilaçlarının bedeli, bir ev fiyatıyla eş
'Kanser ilacına, 20 günde bir 24 bin TL'yi nasıl verelim?'
7 yılda, 1 milyon 166 bin 571 kişiye kanser teşhisi konuldu
Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mayıs 2018 11:00
Kanserle Savaş Haftası: Kanserlerin yüzde 60’ı önlenebilir