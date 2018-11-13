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2019 KPSS lisans sÄ±nav takvimi aÃ§Ä±klandÄ±
Ã–ÄŸrenci SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak KPSS lisans sÄ±navÄ± tarihlerini aÃ§Ä±kladÄ±.
ÖÄŸrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±navlarÄ±n tarihlerini açÄ±kladÄ±.
2019 yÄ±lÄ± KPSS A Grubu ve ÖÄŸretmenlik (ALAN BÄ°LGÄ°SÄ°) ve KPSS ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) baÅŸvurularÄ± 3 MayÄ±s 2019 ve 15 MayÄ±s 2019 tarihleri arasÄ±nda gerçekleÅŸecek. SÄ±nav sonuçlarÄ± 29 AÄŸustos 2019 tarihinde açÄ±klanacak.
2019-KPSS A Grubu ve ÖÄŸretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EÄžÄ°TÄ°M BÄ°LÄ°MLERÄ°) sÄ±navÄ±, 14 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek.
KPSS A Grubu ve ÖÄŸretmenlik (ALAN BÄ°LGÄ°SÄ°) 1. gün sÄ±navÄ±, 20 Temmuz 2019 tarihinde,
KPSS A Grubu ve ÖÄŸretmenlik (ALAN BÄ°LGÄ°SÄ°) 2. gün sÄ±navÄ±, 21 Temmuz 2019 tarihinde,
KPSS ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sÄ±navÄ± ise 28 Temmuz 2019 tarihinde yapÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)