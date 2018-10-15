Tren kazasÄ±nda Ã¶len OÄŸuz Arda anÄ±sÄ±na, futbol akademisi aÃ§Ä±ldÄ±

TekirdaÄŸ'Ä±n Ã‡orlu ilÃ§esinde meydana gelen tren kazasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 9 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuz Arda Sel anÄ±sÄ±na futbol akademisi aÃ§Ä±ldÄ±.

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesi yakÄ±nlarÄ±nda meydana gelen tren kazasÄ±nda babasÄ± Hakan Sel ile birlikte hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuz Arda Sel anÄ±sÄ±na, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde futbol akademisi açÄ±ldÄ±.

Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kiÅŸinin öldüÄŸü, 340 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± tren kazasÄ±nda, trenin kalkÄ±ÅŸ noktasÄ± olan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden de 12 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, onlarca kiÅŸi yaralandÄ±. Kazada babasÄ± Hakan Sel ile birlikte hayatÄ±nÄ± kaybeden OÄŸuz Arda Sel, anÄ±sÄ±na Uzunköprü Belediyesi, futbol akademisi açtÄ±. 7-14 yaÅŸ öÄŸrencilerin futbol bilgi ve becerilerinin geliÅŸmesi, kötü alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan uzak durmalarÄ±, futbolcu yetiÅŸtirilmesi hedeflenen OÄŸuz Arda Sel Futbol Akademisi'ne 258 öÄŸrenci kayÄ±t yaptÄ±rdÄ±.

‘ADI SONSUZ OLSUN’

Akademinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Enis Ä°ÅŸbilen, OÄŸuz Arda Sel'in annesi MÄ±sra Öz, amcasÄ± Fatih Sel ile diÄŸer yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. Sel'in annesi MÄ±sra Öz, “Bir ihmal sonucu kaybettiÄŸim oÄŸlumun adÄ±nÄ±n burada, kendi memleketinde yaÅŸatÄ±lmasÄ± beni gururlandÄ±rdÄ±. OÄŸuz Arda'nÄ±n adÄ±nÄ±n sonsuz olmasÄ±nÄ± istiyorum. Akademide oynayan çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n OÄŸuz Arda'nÄ±n hayallerini gerçekleÅŸtirmesini diliyorum” dedi.

Uzunköprü Belediye BaÅŸkanÄ± Enis Ä°ÅŸbilen, Uzunköprü'de sosyal demokrat belediyeciliÄŸin gereÄŸini bu defa sportif anlamda gerçekleÅŸtirdiklerini belirterek, "8 Temmuz tren kazasÄ±nda kaybettiÄŸimiz yavrumuz OÄŸuz Arda Sel ve babasÄ± Hakan Sel'in hatÄ±rasÄ±nÄ± bu ÅŸekilde yaÅŸatmak istedik. HayatÄ±nÄ± kaybeden her vatandaÅŸÄ±mÄ±z bizim için özeldi, ihmal sonucu 25 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybetmenin üzüntüsünü hala içimizde yaÅŸÄ±yoruz. Akademiye kayÄ±t yaptÄ±ran öÄŸrencilerimize ve ailelerine teÅŸekkür ediyoruz” dedi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan OÄŸuz Arda Sel'in annesi MÄ±sra Öz tarafÄ±ndan akademiye kayÄ±t yaptÄ±ran öÄŸrencilere OÄŸuz Arda'nÄ±n görselinin yer aldÄ±ÄŸÄ± tiÅŸört daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. (Edirne/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:59

www.evrensel.net