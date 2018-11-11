Sivas'ta inÅŸaatta iskele Ã§Ã¶ktÃ¼: 4 iÅŸÃ§i yaralÄ±

FotoÄŸraf: Halife YalçÄ±nkaya/AA

Sivas'ta inÅŸaatta iskele Ã§Ã¶ktÃ¼: 4 iÅŸÃ§i yaralÄ±

    • 11 KasÄ±m 2018 20:24

    Sivas'ta bir kolej inÅŸaatÄ±nda iskelenin Ã§Ã¶kmesi sonucu 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.Â 

    Sivas'ta özel bir kolej inÅŸaatÄ±nÄ±n 3'üncü katÄ±ndaki beton tablanÄ±n çökmesi sonucu 2'si aÄŸÄ±r 4 iÅŸçi yaralandÄ±.

    Olay, saat 18.30 sÄ±ralarÄ±nda Gültepe Mahallesi, Okullar Bölgesi'nde bulunan kolej inÅŸaatÄ±nda meydana geldi. Ä°nÅŸaatÄ±n 3'üncü katÄ±ndaki beton tabla, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

    Bu sÄ±rada tabla üzerinde beton döken 4 iÅŸçi yaklaÅŸÄ±k 20 metre yükseklikten zemine düÅŸtü.

    4 iÅŸçiden 2'si aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Çevredekiler durumu saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.

    Ä°hbar üzerine olay yerine itfaiye, saÄŸlÄ±k, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 iÅŸçi saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 20:28
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