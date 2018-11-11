FotoÄŸraf: Engin Özmen/DHA
AtatÃ¼rk'e hakaretten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±n tutuklandÄ±
Edirne'de 10 KasÄ±m AtatÃ¼rk'Ã¼ anma tÃ¶renleri sÄ±rasÄ±nda AtatÃ¼rk'e hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi kadÄ±n tutuklandÄ±.
Edirne'de 10 KasÄ±m Atatürk'ü anma törenleri sÄ±rasÄ±nda Atatürk aleyhinde sarf ettiÄŸi sözler nedeniyle polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±nan üniversite öÄŸrencisi E. Åž. (21), 'Atatürk'ün hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret' suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±.
Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yÄ±ldönümünde dün tüm yurtta düzenlenen törenlerle anÄ±ldÄ±. Edirne'deki törenlerde, tören alanÄ±nÄ±n yanÄ±ndan geçen E. Åž., "Atatürk ilah deÄŸildir, Allah'Ä±n kanunlarÄ± var. Atatürk BatÄ±'nÄ±n kanunlarÄ±nÄ± getirdi" diye baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±.
Polis ekiplerince tören alanÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak üzeri ve çantasÄ± aranan üniversite öÄŸrencisi E.Åž, 'Atatürk'e hakaret' suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. E.Åž., iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan nöbetçi mahkemeye çÄ±karÄ±lan Emine Åžahin, 'Atatürk hatÄ±rasÄ±na alenen hakaret' suçlamasÄ±yla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)