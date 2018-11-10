â€˜KadÄ±n emekÃ§ilerin en temel sorunu gÃ¼vencesizlikâ€™

Kamu emekÃ§isi kadÄ±nlar KESKâ€™in dÃ¼zenlediÄŸi â€˜KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±â€™nda sorunlarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

Burcu YILDIRIM

Derya KAYA

Ankara

KESK KadÄ±n EmeÄŸi ve Ä°stihdam ÇalÄ±ÅŸtayÄ±’nÄ±n ikinci gününde kadÄ±nlar, kadÄ±n emeÄŸine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± ve kadÄ±nlarÄ±n istihdamda daha fazla yer alabilmesi için yapÄ±lmasÄ± gerekenleri tartÄ±ÅŸmaya devam etti. Türkiye’nin dört bir yanÄ±ndan çalÄ±ÅŸtaya katÄ±lan kamu emekçisi kadÄ±nlar, en temel sorunlarÄ±nÄ±n güvencesizlik olduÄŸuna dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Evrensel

KESK KadÄ±n Sekreteri Gülistan Atasoy, merkezi çalÄ±ÅŸtaya gelinceye kadar hemen hemen bütün ÅŸubelerde derinlikli çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yürütüldüÄŸünü ifade etti. ÇalÄ±ÅŸtay sürecinde kolektif bir çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸünü ve bu yönüyle çok anlamlÄ± olduÄŸunu kaydeden Atasoy, “Bütün iÅŸ kollarÄ±nda ortaya çÄ±kan güvencesizliÄŸin kadÄ±nlarÄ± derinden etkilediÄŸi, iÅŸ yerlerinde kadÄ±n olmaktan kaynaklÄ± sorunlarÄ±n çok fazla olduÄŸu, rejimin baskÄ±cÄ± politikalarÄ± nedeniyle baskÄ± ve sömürünün derinleÅŸerek devam ettiÄŸi yönünde çok net sonuçlar ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n kadÄ±n emeÄŸinin örgütlenmesi ve kamu emekçisi kadÄ±nlarÄ±n bundan sonraki süreçte temel gündemleri ve nasÄ±l bir mücadele programÄ± yürütüleceÄŸi konusunda ciddi sonuçlar ortaya çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

‘GÄ°ÅžE VE DAÄžITIMDA KADINLARIN EN BÜYÜK SORUNU TACÄ°Z’

FotoÄŸraf: Evrensel

Haber-Sen Merkez KadÄ±n Sekreteri AyÅŸen Uyan, PTT’de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu alanda en büyük sorunun güvencesizlik olduÄŸunu ifade etti. Süt iznine çÄ±kan bir kadÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± birime dönemediÄŸini ya da müdürlerin süt ve doÄŸum izni gibi nedenlerle kadÄ±n çalÄ±ÅŸan istemediÄŸini kaydeden Uyan, giÅŸe ve daÄŸÄ±tÄ±mda çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlarÄ±n ise en büyük sorununun tacizler olduÄŸu ifade etti. Uyan, “Bu durumlarda kurum da çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ±nda deÄŸil, kârÄ± gereÄŸi vatandaÅŸÄ±n yanÄ±nda yer alarak olayÄ±n üzerini örtüyor, olay iÅŸyerinde yaÅŸanÄ±yor ise kadÄ±n güvencesizse iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±yor” dedi. Uyan, TRT’de de statü deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle kadÄ±nlarÄ±n emekliliÄŸe zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kalanlarÄ±n ise istihdam fazlasÄ± olarak havuza gönderilmelerinin söz konusu olduÄŸunu belirtti.

‘YAPTIÄžIMIZ HER ÅžEYDE SORUN ARANIYOR’

FotoÄŸraf: Evrensel

Zonguldak EreÄŸli ilçesinden gelen saÄŸlÄ±k emekçisi Hamide Ä°pek, kendisinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastanede en büyük sorununun mobbing olduÄŸunu ifade etti. Hastane yöneticilerinin siyasi iktidarÄ±n belirlediÄŸi kiÅŸiler olmasÄ± nedeniyle, siyasi güçlerini de kullanarak mobbing uyguladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ä°pek, “Her gün onlardan olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bize hatÄ±rlatÄ±yorlar. Mesela istifa etmemiz için görev yerlerimizi deÄŸiÅŸtiriyorlar. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her ÅŸeyde sorun bulmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. AçÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bulduklarÄ±nda diÄŸer çalÄ±ÅŸanlara göstermedikleri tepkiyi gösteriyorlar” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

EÄŸitim Sen Sakarya Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Yüksel CoÅŸkun, umutlarÄ± tazelemek için çalÄ±ÅŸtaya geldiklerini belirtti. EÄŸitim alanÄ±ndaki dinselleÅŸme, cinsiyet eÅŸitsizliÄŸi sorunlarÄ±na dikkat çeken CoÅŸkun, “Ä°ÅŸ yerleri ziyaretleri yapmamÄ±z, hangi sendikalÄ± olduÄŸu fark etmeden bütün arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za ulaÅŸmamÄ±z, ayrÄ±ÅŸmak deÄŸil, ortaklaÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini düÅŸünüyorum” dedi.

KAYYIMLI BELEDÄ°YELERDE KADINLARA ENGEL

FotoÄŸraf: Evrensel

Tüm Bel-Sen Merkez KadÄ±n Sekreteri Semra KÄ±ratlÄ±, Türkiye’de kadÄ±n istihdamÄ±nÄ±n dünyanÄ±n çok altÄ±nda olduÄŸuna dikkat çekti. Belediyelerin yerel demokrasinin geliÅŸtiÄŸi, halkÄ±n daha fazla hizmet aldÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±n ve çocuklar üzerinden hayatÄ±n kolaylaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan kurumlar olduÄŸunu kaydeden KÄ±ratlÄ±, belediyeleri yöneten hangi parti olursa olsun iÅŸyerlerinde cinsiyetçi iÅŸbölümünün ve mobbingin çok yaygÄ±n olduÄŸunu ifade etti. Son iki yÄ±lda belediyelere atanan kayyÄ±mlarÄ±n ilk yöneldiklerinin kadÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlar olduÄŸuna dikkat çeken KÄ±ratlÄ±, “Bu belediyelerdeki kadÄ±n merkezlerinin tamamÄ± kapandÄ±, kadÄ±nÄ±n toplumsal yaÅŸamda güçlendirilmesi için açÄ±lan merkezler, kooperatifler, ÅŸiddetle mücadele merkezleri, kreÅŸler kapatÄ±ldÄ±. Oysaki kadÄ±nlar için kreÅŸlerin ciddi bir yeri var ama Kur’an kurslarÄ±na dönüÅŸtürüldü. Pek çok kadÄ±n iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Bunlar önemli gündemlerimiz” dedi.

KADINLAR Ä°Åž VE EV YÜKÜNDEN SENDÄ°KADA YETERÄ° KADAR YER ALAMIYOR

FotoÄŸraf: Evrensel

Tüm Bel Sen Ä°stanbul 1 No'lu Åžube KadÄ±n Sekreteri Meryem Göktepe, çalÄ±ÅŸtayda öne çÄ±kan en önemli konunun krizin faturasÄ±nÄ±n daha çok kadÄ±nlara yüklenmesi olduÄŸunu belirtti. Kendi iÅŸ kolundaki sorunlara deÄŸinen Göktepe erkek bir sendika tarafÄ±ndan yönetildiklerini ifade ederek, “ÇalÄ±ÅŸma alanlarÄ±mÄ±zda daha çok kadÄ±n olmasÄ±na raÄŸmen idari kÄ±sÄ±mlarda ve yönetim birimlerinde kadÄ±nlarÄ±n temsiliyetinin azlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili ÅŸikayetimiz var” dedi. Tüm Bel Sen'in tüzüÄŸünde kurultaylarda ve önemli toplantÄ±larda çocuk odasÄ± geçmesine raÄŸmen hiç hayata geçirilmediÄŸini söyleyen Göktepe, kadÄ±nlarÄ±n bu gibi sebeplerden ötürü yönetimlerde çok yer alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Göktepe, “Evde, iÅŸte çalÄ±ÅŸan ve sendikaya zaman ayÄ±ran kadÄ±nlar üçlü sömürüye maruz kalÄ±yor” dedi.

LÄ°YAKATSÄ°Z YÖNETÄ°CÄ°LERLE ÇALIÅžMAK BÜYÜK BÄ°R SORUN

FotoÄŸraf: Evrensel

Kültür Sanat Sen Genel Merkez KadÄ±n Sekreteri Özlem Toprak Çiyan, kendi iÅŸkollarÄ±ndaki sorunlarÄ± ÅŸöyle sÄ±raladÄ±: “En büyük problemimiz sendikamÄ±zÄ±n üyelerinin tayinlerinin çÄ±kartÄ±lmamasÄ±, meslek gruplarÄ±nÄ±n liyakatsiz yöneticilerle çalÄ±ÅŸmasÄ±.” KadÄ±nlarÄ±n liyakatsiz yöneticilerle çalÄ±ÅŸmaktan kaynaklÄ± sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Çiyan, “KadÄ±nlar, bazÄ± ÅŸehirlerde arazi görevlerine gönderilmezken bazÄ±larÄ±nda ise çocuÄŸu olmasÄ±na raÄŸmen araziye gönderiliyor. Tacizle ilgili soruÅŸturma geçirmiÅŸ ya da yargÄ±lanmÄ±ÅŸ müdür ve müdür vekilleri ile çalÄ±ÅŸmaktan kaynaklÄ± sorun yaÅŸÄ±yorlar” dedi.

'ERKEK OKUL YÖNETÄ°CÄ°LERÄ° KENDÄ°LERÄ°NÄ° KÜÇÜK REÄ°S GÄ°BÄ° GÖRÜYOR'

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 8 No'lu Åžube KadÄ±n Sekreteri Mürvet YÄ±lmaz, eÄŸitim emekçisi kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸu ÅŸekilde ifade etti:

“Bir kere iÅŸ yerinde iÅŸ ve ders saatlerinin düzensizliÄŸi, mobbing, neoliberal politikalar ve muhafazakarlaÅŸmayla birlikte dini argümanlarÄ±n iÅŸ yaÅŸantÄ±sÄ±na yerleÅŸmesi ile birlikte kÄ±sÄ±tlamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yoruz. Erkek okul yöneticileri kendilerini 'küçük reis' gibi görüyor ve okullarda kadÄ±n emekçilere evdeymiÅŸ gibi yaklaÅŸÄ±yor. Bu yüzden kadÄ±nlar kendilerine otosansür uygulamak zorunda kalÄ±yor.”

ÇALIÅžMAK Ä°ÇÄ°N KÜRTAJ OLMAK ZORUNDA KALDI

KadÄ±nlarÄ±n okullarda bir tartÄ±ÅŸma yarattÄ±ÄŸÄ±nda üstünün kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen YÄ±lmaz, “Okullarda taciz ve tecavüzün yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tacizci adamlarÄ±n korunduÄŸunu gözlemliyoruz ve bununla mücadele eden kadÄ±nlarÄ±n hedef haline getirildiÄŸini de yaÅŸÄ±yoruz” dedi.

KadÄ±nlara süt izninde de esnek çalÄ±ÅŸmanÄ±n dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz, “Hamile bir arkadaÅŸÄ±n üniversitede çalÄ±ÅŸmak için bütün iÅŸlemleri tamamdÄ±. Hamile olduÄŸunu söylediÄŸinde ise ya çalÄ±ÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± ya da kürtaj olmasÄ± gerektiÄŸini söylediler. KadÄ±n arkadaÅŸ kürtaj olmak zorunda kaldÄ±. Özellikle de özel sektörlerde hamile kadÄ±nlarla çalÄ±ÅŸmak istemiyorlar. Müfredatlarla birlikte ise erkek egemenliÄŸi her gün yeniden üretiliyor. Bu çalÄ±ÅŸtaya makul öÄŸretmen olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve bize dayatÄ±lanÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtireceÄŸimiz konuÅŸup bir formül bulmaya geldik” diye konuÅŸtu.

www.evrensel.net