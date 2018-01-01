Galeri Diani TÃ¼yap Sanat FuarÄ±â€™nda

2012â€™den itibaren TÃœYAP Sanat FuarÄ±â€™na katÄ±lan Galeri Diani, sanatseverleri bekliyor.

Galeri Diani; iç mimar, ressam, tiyatro dekor ve kostümcüsü Telga Mendi tarafÄ±ndan; 7 yÄ±l önce KadÄ±köy YeldeÄŸirmeni’nde, 19. yüzyÄ±l yapÄ±mÄ± antik bir binada açÄ±lÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirildi. Üç sene önce de Tophane’deki yeni mekanÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±. Telga Mendi, yeni yerinde de dünyanÄ±n çeÅŸitli ülkelerinden önemli sanatçÄ±larÄ±n eserleriyle izleyenleri aÄŸÄ±rlarken bir yandan da fuarlara katÄ±lmayÄ± ihmal etmiyor.

2012’den itibaren TÜYAP Sanat FuarÄ±’a katÄ±lan Galeri Diani; bu sene Gülseren ve Teoman Südor, Yusuf ve Ursula KatipoÄŸlu gibi duayen sanatçÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kaan KayÄ±moÄŸlu, Feyzan Alasya, Hemad Javadzade, Åžükrü KarakuÅŸ, Mehmet Çetiner, Dilek Çetiner gibi ressamlarla katÄ±lacak.

Sanatseverleri fuara çaÄŸÄ±ran Telga Mendi sanat adÄ±na çok önemli bir misyonu yüklenen fuara katÄ±lmanÄ±n önemli olduÄŸunu söyledi. Mendi, “Fuarlar çocuk, genç, yaÅŸlÄ± her kesimden sanatseverin, sanatçÄ±nÄ±n, galericinin, koleksiyonerin buluÅŸtuÄŸu geniÅŸ alanlarÄ±dÄ±r” dedi. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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