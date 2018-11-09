ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan gazetecilere engel

Trump'Ä±n hedef aldÄ±ÄŸÄ± CNN muhabiri Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±. Trump bunun farklÄ± gazetelere de uygulanabileceÄŸi sinyalini verdi.

CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ile ilgili konuÅŸan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump "Bu kararÄ± ben vermedim. Fakat baÅŸkalarÄ±na da uygulanabilir" dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nÄ±n Beyaz Saray basÄ±n kartÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan farklÄ± gazetecilerin de basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n iptal edilebileceÄŸi sinyali verdi.

Trump, Paris ziyareti öncesi Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± kendisinin vermediÄŸini söyleyerek, "Bu kararÄ± ben vermedim. Fakat baÅŸkalarÄ±na da uygulanabilir." dedi.

AA'nÄ±n haberine göre "Beyaz Saray kutsal bir mekan, çok özel bir yer, Beyaz Saray'a saygÄ± gösterilmesi gerekir. BaÅŸkana saygÄ±lÄ± davranÄ±lmasÄ± gerekiyor." ifadelerini kullanan Trump, Acosta'nÄ±n, Sözcü Sarah Sanders'e "saygÄ±sÄ±zca" davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Trump, Acosta haricinde hangi gazetecilerin durumdan etkilenebileceÄŸine dair bilgi vermekten kaçÄ±ndÄ±.

Beyaz Saray, CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

KARARA GAZETECÄ°LERÄ° KORUMA KOMÄ°TESÄ°NDEN TEPKÄ°

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi ise yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaparak, Acosta'nÄ±n Beyaz Saray'a giriÅŸine tekrar izin verilmesi yönünde çaÄŸrÄ±da bulundu. AçÄ±klamada, "Gazeteciler görevlerini korkmadan yerine getirebilmelidir. Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ± haklarÄ± tekrar iade edilmelidir. Umuyoruz ki Trump gazetecileri aÅŸaÄŸÄ±lamayÄ± bÄ±rakacaktÄ±r. Bu tutum aynÄ± zamanda gazetecilerin güvenliÄŸi adÄ±na ciddi bir sorundur." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'Ä±n Acosta hakkÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± karar, ABD'nin farklÄ± birçok basÄ±n kuruluÅŸu ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. CNN, konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, muhabirinin arkasÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.

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NE OLMUÅžTU?

Beyaz Saray'da Kongre seçimleri sonrasÄ± düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump ile Acosta arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sonrasÄ± Donald Trump, "CNN, seni çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için utanmalÄ±. Kaba ve berbat bir insansÄ±n. CNN için çalÄ±ÅŸmÄ±yor olmalÄ±sÄ±n. Sarah'a (Beyaz Saray BasÄ±n Sözcüsü) davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. DiÄŸer insanlara davranÄ±ÅŸ biçimin berbat. Ä°nsanlara bu ÅŸekilde davranamazsÄ±n" demiÅŸ ve soru sormasÄ±nÄ± engellemiÅŸti.

CNN muhabiri Jim Acosta, daha sonra Beyaz Saray'a alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Daha sonra Beyaz Saray'dan CNN muhabiri Jim Acosta'nÄ±n basÄ±n kartÄ±nÄ±nÄ±n askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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