TARÄ°Åžâ€™te direniÅŸ de destek de sÃ¼rÃ¼yor

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için TARÄ°Åž Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± fabrikasÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin fabrika önündeki direniÅŸi sürerken, diÄŸer taraftan sendikalardan dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± geliyor. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžubesi, “SÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimize yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz” derken, Tüm Köy Sen de “GÄ±da-Ä°ÅŸ’in ve iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z. Ä°ÅŸçilerin ve üretici köylülerin birlikteliÄŸini önemsiyoruz” dedi.

TARÄ°Åž’te GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan 7 iÅŸçi, fabrika önündeki direniÅŸlerinin 2. gününde 7.30’da fabrikanÄ±n önünde bir araya gelerek iÅŸçilere destek çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge BaÅŸkanÄ± Gürsel Köse, “Anayasa hakkÄ±mÄ±z olan sendika hakkÄ±nÄ±zÄ± kullandÄ±nÄ±z. Sizler suç iÅŸlemediniz. Suç iÅŸleyen varsa o da iÅŸverenin ta kendisidir. Ä°ÅŸçiler sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lamaz, tehdit edilemez. Bunu yapanlar Türk Ceza Kanunun 118. maddesine göre 3 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±r. Örgütlenme hakkÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar kullanacaÄŸÄ±z asla vazgeçmeyeceÄŸiz. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z sadece bunu kullandÄ±lar, sendikalarÄ±na üye oldular. Esas suç, insanlarÄ±n ekmeÄŸiyle tehdit etmek, onlarÄ± iÅŸten atmaktÄ±r”dedi.

Ä°ÅžÇÄ°LER CUMAYA Ä°LK KEZ SERVÄ°SLE GÄ°TTÄ°!

Öte yandan ÅŸirket öÄŸle saatlerinde Cuma namazÄ±na gidecek iÅŸçileri camiye servislerle gönderdi. YÄ±llarca camiye her hafta yürüyerek giden iÅŸçiler, bu kez servisle gönderildi. GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, “YÄ±llardÄ±r karda kÄ±ÅŸta yürüyen iÅŸçileri sÄ±nÄ±f kardeÅŸleri ile bir araya getirmemek için servisle göndermiÅŸler. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz adÄ±na servisle gidip gelmelerinden elbette mutluluk duyuyoruz. Ancak biz bu baskÄ±larÄ± da biliyoruz ve biz elbette sesimizi iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za duyurmaya devam edeceÄŸiz” dedi.

TARÄ°Åž Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

TariÅŸ’te sendikalÄ± olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler tehditle istifaya zorlandÄ±klarÄ± için ÅŸirket yöneticileri hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± için baskÄ±ya maruz kalan iÅŸçiler, yönetim tarafÄ±ndan ‘Ya sendika ya istifa’ diyerek istifaya zorlanmÄ±ÅŸlardÄ±. Ä°ÅŸten atÄ±lan 7 iÅŸçi tehditle istifaya zorlandÄ±klarÄ± gerekçesi ile TARÄ°Åž Müdürü Eylem SaÄŸlam, ZeytinyaÄŸ TarÄ±ÅŸ SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸi Genel Müdürü Seyit Güngör Sarman, TarÄ±ÅŸ SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸi Ä°nsan KaynaklarÄ± Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± RÄ±za Çukur hakkÄ±nda sendika üyeliÄŸinden tehdit ile ayrÄ±lmalarÄ±na zorladÄ±klarÄ± için suç duyurusunda bulundu.

TÜM KÖY SEN: TARÄ°Åž Ä°ÅžÇÄ°SÄ°NÄ°N YANINDAYIZ

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) Genel Merkezi de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla DÄ°SK GÄ±da-Ä°ÅŸ’e üye olan iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ±na tepki göstererek, sendikalÄ± olmanÄ±n bir gereklilik olduÄŸunu belirtti.

TARÄ°Åž’in özelleÅŸtirilmesiyle üretici köylünün maÄŸdur edildiÄŸini belirten Tüm Köy Sen Genel BaÅŸkanÄ± SadÄ±k Turan, “Üretici olarak maÄŸdur edilmiÅŸtik, ÅŸimdi de iÅŸçiler maÄŸdur ediliyor. SendikalÄ± olmak tüm iÅŸçi ve emekçilerin doÄŸal hakkÄ±dÄ±r. Bu hakka yapÄ±lan saldÄ±rlar kabul edilemez” dedi.

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler ve sendikacÄ±larÄ±n demokratik tepkilerine yönelik polis, jandarma saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± da eleÅŸtiren Turan, “Ä°ÅŸçiler iÅŸten atÄ±lÄ±yor, patronun keyfi tutumuna ses çÄ±karamayanlar demokratik tepkilerini gösteren iÅŸçi ve iÅŸçi temsilcilerine saldÄ±rÄ±p gözaltÄ±na alabiliyorlar. Üretici köylüler olarak kurduÄŸumuz sendika nedeniyle örgütlü gücün önemini biliyoruz. TARÄ°Åž’te sendikalaÅŸan iÅŸçiler bu nedenle yÄ±ldÄ±rÄ±lmak isteniyor ama boÅŸuna uÄŸraÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸçiler iÅŸe geri dönmeli, patron sendika ile toplu sözleÅŸme masasÄ±na oturmalÄ±dÄ±r. Tüm Köy Sen olarak GÄ±da-Ä°ÅŸ’in ve iÅŸçilerin yanÄ±ndayÄ±z. Ä°ÅŸçilerin ve üretici köylülerin birlikteliÄŸini önemsiyoruz” dedi.

‘TASARRUFUN ARKASINA SIÄžINIYORLAR!’

Evrensel’e konuÅŸan 1076 No’lu AydÄ±n Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Rahmi IÅŸÄ±klÄ± iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilere destek verdi. Ä°ÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± üzüntüyle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen IÅŸÄ±klÄ±, “Bu iÅŸin buraya gelmemesi lazÄ±mdÄ±. AtÄ±lan çocuklar bizim evlatlarÄ±mÄ±z. 7 kiÅŸiden tasarruf olmaz. Tasarruf böyle olmaz. Yalan söylüyor, onun arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yorlar. Genel müdürün maliyeti 10 kiÅŸiye bedel. Müdür kapÄ±ya adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±nda günlük bin lira maliyeti var. DiÄŸer taraftan 3 yÄ±ldÄ±r maaÅŸÄ±na zam yapÄ±lmayan arkadaÅŸlar. GünahtÄ±r. Biri yer biri bakar kÄ±yamet ondan koparmÄ±ÅŸ” ifadelerini kullandÄ±.

PETROL-Ä°Åž ALÄ°AÄžA ÅžUBESÄ°: SINIF KARDEÅžLERÄ°MÄ°ZÄ°N YANINDAYIZ

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± AliaÄŸa Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “SÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimize yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz” diyerek TARÄ°Åž iÅŸçilerinin yanÄ±nda olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžubesi 10. dönem 4. Temsilciler Kurulunu Necmettin GiritlioÄŸlu Konferans Salonunda topladÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ’in sonuç bildirgesinde ekonomik krize iliÅŸkin ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

“Ülkeyi yönetenler açÄ±klanan büyüme rakamlarÄ±ndan övgüyle bahsederken bizler de bu büyümenin üretime dayalÄ± deÄŸil borçlanmaya ve ithalata dayalÄ± bir büyüme olduÄŸunu defalarca belirtmiÅŸtik. AçÄ±klanan Yeni Ekonomi ProgramÄ± ile krizin bedelinin emekçilere ödettirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÅŸikardÄ±r. Tasarruf adÄ± altÄ±nda biz emekçiler kemer sÄ±kmaya zorlanÄ±rken sermayeye ise yeni kaynaklar yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Reform adÄ± altÄ±nda kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilme çalÄ±ÅŸmalarÄ±, Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) zorunlu hale getirilme çalÄ±ÅŸmalarÄ± ve çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ±n tamamen esnekleÅŸtirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± da bunun açÄ±k göstergesidir.”

‘ÖRGÜTLENMENÄ°N ÖNÜNDEKÄ° ENGELLER KALDIRILSIN’

Ekonomik kriz bahanesiyle pek çok ÅŸirketin istihdam daralmasÄ±na giderek yeni iÅŸsizler ordusu yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen bildirgede, “YaÅŸanan tüm bu geliÅŸmeler iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n habercisidir. GeçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul HavalimanÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilere yapÄ±lan hukuksuzluÄŸun bir yenisi ÇiÄŸli TARÄ°Åž fabrikasÄ±nda yaÅŸandÄ±. TARÄ°Åž’te DÄ°SK’e baÄŸlÄ± GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na üye olduklarÄ± için 7 iÅŸçi iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸ ve bundan dolayÄ± fabrika önünde eyleme baÅŸladÄ±klarÄ± için sermayenin talimatÄ±yla emniyet güçleri tarafÄ±ndan sendika yöneticilerinin de içinde bulunduÄŸu 67 iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SÄ±nÄ±f kardeÅŸlerimize yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz! AyrÄ±ca sendikamÄ±za üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 134 Flormar iÅŸçisi 178 gündür direniÅŸlerini sürdürmektedir. Flormar iÅŸçisine yapÄ±lan bu hukuksuzluÄŸun bir an önce ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de bir kez daha vurgulamak istiyoruz. ArtÄ±k yeter! Örgütlenmenin önündeki engeller kaldÄ±rÄ±lsÄ±n” denildi.

AyrÄ±ca saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± baÅŸta Türk-Ä°ÅŸ olmak üzere tüm konfederasyonlarÄ±n gerekli tavrÄ± alanlara yansÄ±tmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžubesi, TÜPRAÅž ve Ravago’da yaklaÅŸan TÄ°S sürecinde de gereken mücadeleyi vereceÄŸini belirtti. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 15:42

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