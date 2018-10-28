'Tasarruf' sÃ¼rÃ¼yor: Meclisin halÄ±larÄ±na 1 milyon 350 bin TL harcanmÄ±ÅŸ

TBMM BaÅŸkan Vekili Mustafa Åžentop, Meclisteki yeni turkuaz renkli halÄ±larÄ±n 1 milyon 350 bin TL'ye ihale edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel’in Meclisin çeÅŸitli harcamalarÄ± ve alÄ±nan tasarruf tedbirlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru önergesini yanÄ±tlayan TBMM Meclis BaÅŸkan Vekili Mustafa Åžentop, turkuaz rengi halÄ±larÄ±n 1 milyon 350 bin liraya ihale edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Atila Sertel’in Meclis’in araç envanteri ve yakÄ±t masraflarÄ±na iliÅŸkin sorusunu da cevaplayan Åžentop, 2017 yÄ±lÄ± ve 2018 AÄŸustos ayÄ± arasÄ±nda 20 aylÄ±k süre zarfÄ±nda Meclise hizmet veren 258 aracÄ±n akaryakÄ±t giderinin 5 milyon 839 bin 210 olduÄŸunu söyledi.Yedi yÄ±ldÄ±r kullanÄ±lan bordo renkli halÄ±larÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, bakanlÄ±klar ve diÄŸer kamu kurumlarÄ±nda kullanÄ±lmaya baÅŸlanan halÄ±larla uyumlu olmasÄ± amacÄ±yla deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirten Åžentop, “20 Temmuz 2016 tarihli baÅŸkanlÄ±k oluru gereÄŸi bordo halÄ±larÄ±n yüzde 100 yün turkuaz renkli halÄ±larla deÄŸiÅŸtirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. DeÄŸiÅŸtirilen halÄ±larÄ±n ev halÄ±sÄ± ebadÄ±na küçültülerek kaymakamlÄ±klara, ihtiyaç sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lmak üzere verilmesi planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžubat 2018’de yapÄ±lan ihale sonucu 1 milyon 350 bin lira fiyat üzerinden tüm halÄ±lar turkuaz rengi halÄ±yla deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir” dedi.

‘MÜSRÄ°FLÄ°K SÜRÜYOR’

Tasarruf tasarruf denilen bir dönemde halÄ±larÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gösteren Atila Sertel, “Asgari ücretli çalÄ±ÅŸan 841 bin 121 kiÅŸinin maaÅŸÄ±na denk gelen bir para kurumlar arasÄ± uyum gerekçesiyle halÄ±ya yatÄ±rÄ±ldÄ±. Åžayet uyum yapÄ±lacaksa gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± arasÄ±ndaki uyumsuzluÄŸu giderin, maaÅŸlar arasÄ±ndaki uçurumu yok edin. Söylemler baÅŸka yapÄ±lanlar baÅŸka. Müsriflik sürüyor” dedi.

20 AYDA 6 MÄ°LYONA YAKIN YAKIT MASRAFI

Soru önergesinde kamudaki araç envanterinin tespit edilmesinin yanÄ± sÄ±ra Türkiye’de üretilen araçlarÄ±n tercih edilmesine yönelik çalÄ±ÅŸmayÄ± da hatÄ±rlatan Sertel’e verilen yanÄ±tta, Meclisin araç envanteri ve yÄ±llÄ±k masraflarÄ± da ortaya çÄ±ktÄ±. Buna göre; TBMM’ye ait 88’i binek toplam 147, Emniyet MüdürlüÄŸüne ait 41 ve kiralanan 70 makam aracÄ±yla birlikte toplamda 258 araç TBMM’ye hizmet veriyor. TBMM’ye hizmet veren araçlarÄ±n 2017 yÄ±lÄ± yakÄ±t tüketimi 686 bin 627 litre olurken, akaryakÄ±t maliyeti de 3 milyon 252 94 lirayÄ± buldu. Ocak 2018, AÄŸustos 2018 tarihleri arasÄ±ndaki akaryakÄ±t tüketimi 464 bin 906 litre olarak gerçekleÅŸirken, bu tarihler arasÄ±ndaki akaryakÄ±t gideri de 2 milyon 587 bin lira oldu. Böylece Meclis’in 20 aylÄ±k akaryakÄ±t gideri toplamda 5 milyon 839 bin 210 lira olarak gerçekleÅŸti.

YERLÄ° ÜRETÄ°M YOK

Meclisin araç envanteri incelendiÄŸinde Türkiye’de üretilen araçlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun ithal olduÄŸu görülürken, piyasa deÄŸeri 1 milyonun üzerinde olan araçlar oldu. Yine Meclise ait araçlar arasÄ±nda 1 adet 2004 model Hyundai limuzin ve 3 adet Audi A6, 1 adet Audi A8 otomobil piyasa deÄŸeri yüksek otomobiller arasÄ±nda dikkat çekti. Meclise ait binek araç sayÄ±sÄ± 88 olarak açÄ±klanÄ±rken, toplamda 70 araç makam aracÄ± olarak kiralandÄ±.

10 AYDA 20 MÄ°LYON BASKI

Piyasadaki kaÄŸÄ±t krizinden hareketle Meclisin basÄ±lÄ± yayÄ±nlarÄ±na iliÅŸkin adet ve maliyetlerini de soran Sertel’e Åžentop tarafÄ±ndan verilen yanÄ±tta, ÅŸöyle denildi: “1 Ocak 2018 – 1 Ekim 2018 tarihleri arasÄ±nda basÄ±mevinde TBMM’nin yasama ve denetim faaliyetlerine iliÅŸkin olarak yapÄ±lan 49 bin 232 adet baskÄ±da toplam 2 milyon 297 bin 748 sayfa yasama belgesi basÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yasama belgeleri baskÄ±sÄ± haricinde; Meclis Haber Dergisi, davetiye, broÅŸür, kitap, afiÅŸ, bloknot, kartvizit, karton dosya, not kartÄ±, tebrik, talep formu, zarf üstü baskÄ± ve benzeri iÅŸler için 1 milyon 691 bin 204 baskÄ±da toplam 20 milyon 25 bin 453 adet/cilt baskÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 11:59

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