09 Kasım 2018 03:27

Van depreminin üzerinden 7 yıl geçti, sözler tutulmadı

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremle ilgili ‘mağduriyetler giderildi, yeni bir şehir inşa edildi’ denilse de gerçek bu açıklamalardan çok uzak.

Van depreminin üzerinden 7 yıl geçti, sözler tutulmadı

Fotoğraf: Ma

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    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Van’da 2011 yılında meydana gelen 644 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı iki büyük depremin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen verilen sözler tutulmadı, mağduriyetler devam etti.   

    Van’da 2011 yılında 23 Ekim ve 9 Kasım’da yaşanan iki büyük depremden 7 yıl sonra yetkililer tarafından yapılan açıklamalar ‘mağduriyetler giderildi, yeni bir şehir inşa edildi’ yönünde olsa da gerçekler bu açıklamaların doğru olmadığını gösteriyor. Depremden sonra, TOKİ’nin, Edremit ve Van Gölü çevresinde inşa ettiği yapıların alt yapılarının eksik olduğu, bu yapıların zemin etütlerinin dahi yapılmadığı da iddia ediliyor. TOKİ’nin, deprem mağdurlarına yaptığı evleri fahiş miktarda sattığı ve bu durumun onlarca mağdur yarattığı da bilinen gerçeklerden. Deprem sonrası İŞKUR işçilerine “kalıcı kadro” sözü de tutulmadı.

    Bugün Van’da aralarında gazeteci Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz’ın da olduğu 24 kişinin hayatını kaybettiği ikinci büyük depremin 7. yıl dönümü. Deprem sonrası yaşananları Van İŞKUR işçilerinden Maşallah Türkan ile konuştuk.

    KALICI İŞ İÇİN SÖZ VERİLDİ AMA..

    Depremden sonra kalıcı iş sözü verilerek işe alınan İŞKUR işçileri verilen sözlerin tutulmaması üzerine Van’dan Ankara’ya yürümüşlerdi. İŞKUR işçilerinden Maşallah Türkan, İŞKUR’un, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında işe alındıklarını söyleyerek, “Görüşmediğimiz ve bize söz vermeyen kimse kalmamıştı” dedi. Van’a gelen bütün yetkililerle görüştüklerini hepsinin de söz verdiğini hatırlatan Türkan “2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van’a geldiğinde Tuşba Belediyesi binasında görüştük” diyerek, görüşmeye dair detayları da şöyle özetledi: “Çaresiz olduğumuzu, sürekli çalışıp çocuklarımıza ekmek götürmek zorunda olduğumuzu, çocuklarımızı okutmak zorunda olduğumuzu söyleyip istek de bulunduk. Sayın cumhurbaşkanımız bize kalıcılık sözü verdi. Hatta o zaman bizi dinlerken ‘hemen çalışma bakanını bağlayın’ diye talimat verdi.” Dönemin Başbakanı Davutoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile defalarca görüşmeler yapıldığını bütün görüşmelerden de olumlu sonuçlar çıktığını  ancak gelinen noktada sözlerin tutulmadığını söyleyen Türkan, “En son 250 kişiyi kadroya aldılar. Ancak bizim hakkımız olan kadrolar bize verilmedi. Bizim hakkımız olan kadrolar; Ak Parti teşkilatı, milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarının yaptıkları toplantı sonrası aralarında bölüştürüldü” iddiasında bulundu.  

    HALEN MAĞDURLAR

    Depremle birlikte başlayan mağduriyetlerinin hala devam ettiğini söyleyen Türkan “Bir çoğumuz, icralık olduk, çocuklarımızı okuldan almak zorunda kaldık, borçlandık. Bize verilen kadro sözleri yerine getirilsin” dedi.

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