Umut Kitabeviâ€™ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 yÄ±la raÄŸmen adalet saÄŸlanmadÄ±

Umut Kitapeviâ€™ne dÃ¶nÃ¼k bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 13 yÄ±l geÃ§ti ancak adalet tecelli etmedi.

Umut Kitapevi’ne dönük bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n üzerinden 13 yÄ±l geçti. 39’ar yÄ±l hapis cezalarÄ± verilen 3 sanÄ±k, tanÄ±k anlatÄ±mlarÄ±, raporlar ve Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu’nun tespitlerine raÄŸmen, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± salÄ±verildi. Kitapevi sahibi Seferi YÄ±lmaz, hukukun tecelli etmesi için kamuoyuna duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Jandarma Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (JÄ°T) elemanlarÄ± Ali Kaya ve Özcan Ä°ldeniz ile itirafçÄ± Veysel AteÅŸ tarafÄ±ndan organize edilip, gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da kitapevinin sahibi Seferi YÄ±lmaz saÄŸ kurtulurken, Mehmet Zahir Korkmaz isimli bir yurttaÅŸ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, Metin Korkmaz isimli yurttaÅŸ ise aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžemdinli halkÄ±, astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ä°ldeniz’i suçüstü yakalamÄ±ÅŸtÄ±. Olaya dair soruÅŸturmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemde Kara Kuvvetleri KomutanÄ± olan YaÅŸar BüyükanÄ±t’Ä±n, faillerden Astsubay Ali Kaya için kullandÄ±ÄŸÄ± “TanÄ±rÄ±m, iyi çocuktur” sözleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

10 Ocak 2012’de görülen duruÅŸmada, sanÄ±k astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ä°ldeniz ile itirafçÄ± Veysel AteÅŸ’e “Ä°nsan öldürmek”, “Örgüt kurmak” ve “Ä°nsan öldürmeye teÅŸebbüs etmek” suçlarÄ±ndan 39 yÄ±l 5 ay 10’ar gün hapis cezasÄ± verildi. Ancak darbe giriÅŸimi sonrasÄ± mahkum edilen sanÄ±klarÄ±n avukatlarÄ±, dönemin Van Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Ferhat SarÄ±kaya’nÄ±n davaya dönük itiraflarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yargÄ±lamanÄ±n yenilenmesi amacÄ±yla Van 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne baÅŸvurmuÅŸtu. 11 Ekim 2017’de yeniden yargÄ±lama talebini kabul eden mahkeme, önce tutuklu bulunan 3 sanÄ±ÄŸa “örgüt kurmak” suçundan beraat, ardÄ±ndan ise 3 sanÄ±ÄŸÄ±n “Ä°nsan öldürmek ve yaralamak” suçundan dosyanÄ±n tekrar görülmesine karar vererek, üç sanÄ±ÄŸÄ± da tahliye etti.

‘ERDOÄžAN’IN SÖYLEMLERÄ° ORTADA KALDI’

Sahibi olduÄŸu kitapevi bombalanan Seferi YÄ±lmaz, geçen 13 yÄ±la dair Mezopotamya AjansÄ±’ndan Fethi Balaman’a deÄŸerlendirmelerde bulundu.

YÄ±lmaz, “Kamuoyunda geniÅŸçe yer bulan Umut Kitapevi saldÄ±rÄ±sÄ±, ‘JÄ°TEM var mÄ± yok mu?’ sorularÄ±na cevap oldu. Hakkari bölgesinde yaÅŸanan yaklaÅŸÄ±k 19 bombalama olayÄ± vardÄ±. Åžemdinli’de suçüstü yakalanmalarÄ± tüm bunlarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kardÄ±. Olay esnafÄ±n gözleri önünde oldu. Esnaf bunlarÄ± suçüstü yakaladÄ±. O dönem Åžemdinli’ye gelen dönemin BaÅŸbakanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n olayÄ±n üstüne gideceÄŸine dair söylemleri oldu. Ancak Ankara’ya gidilince bu söylemler ortada kaldÄ±” dedi.

‘OLAY ADLÄ° BÄ°R SUÇ GÄ°BÄ° GÖSTERÄ°LDÄ°’

DavanÄ±n ise kamuoyu baskÄ±sÄ± ile açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmaz, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Ancak yargÄ±lama süreci baÅŸlar baÅŸlamaz olay sanki üç kafadarÄ±n iÅŸi gibi gösterildi. Örgütlü bir olay olduÄŸu kabul edilmedi. Adli bir vaka olarak ele alÄ±ndÄ±. Bunlar örgütlü bir suçtu. Bu kiÅŸilerin Hakkari Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevlendirildiklerine dair görev kaÄŸÄ±tlarÄ± var. Van AsayiÅŸ Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Ankara TEM de bu olayÄ±n içindeydi. Tüm bunlar ortadayken, hüküm giymelerine raÄŸmen saldÄ±rganlar serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 40 yÄ±la yakÄ±n ceza almalarÄ±na raÄŸmen ÅŸuan tutuksuz yargÄ±lanÄ±yorlar.”

13 yÄ±ldÄ±r devam eden yargÄ±lama sürecinin gün geçtikçe suçlularÄ±n lehine geliÅŸtiÄŸini belirten YÄ±lmaz, 21 KasÄ±m’da görülecek duruÅŸmada hukukun tecelli etmesi için kamuoyuna duyarlÄ±lÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Umut Kitabevi bombalamasÄ±nda Ã¶rgÃ¼t yokmuÅŸ!

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