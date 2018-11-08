HSK tarafÄ±ndan meslekten ihraÃ§ edildikten sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski SavcÄ± Ferhat SarÄ±kaya tutuklandÄ±.

HSK tarafÄ±ndan meslekten ihraç edildikten sonra gözaltÄ±na alÄ±nan eski SavcÄ± Ferhat SarÄ±kaya savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan FETÖ üyeliÄŸi suçundan tutuklanmasÄ± istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme SarÄ±kaya'nÄ±n tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Eski Cumhuriyet savcÄ±sÄ± Ferhat SarÄ±kaya, ifadesinde "FETÖ/PDY isimli silahlÄ± terör örgütüyle hayatÄ±mÄ±n hiçbir döneminde organik bir baÄŸÄ±m olmadÄ±. Bu yapÄ±nÄ±n sohbet adÄ± altÄ±nda düzenlediÄŸi toplantÄ±lara hiçbir zaman katÄ±lmadÄ±m." dedi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Himmet adÄ± altÄ±nda örgüte para vermediÄŸini veya para toplamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden SarÄ±kaya, "Bu yapÄ±nÄ±n mensubu olan kiÅŸilerle aidiyet duygusu içinde irtibat kurmadÄ±m." ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

ETKÄ°N PÄ°ÅžMANLIK TALEP ETTÄ°

SarÄ±kaya, "Hem emniyet hem de savcÄ±lÄ±k ifademde belirttiÄŸim üzere yapÄ±yla herhangi bir irtibatÄ±m yoktur. Ama 2006'daki Åžemdinli soruÅŸturmasÄ± ile baÅŸlayan süreçle birlikte benim yapÄ± ile irtibatÄ±m, temasÄ±m ve örgütten 2013 Mart'a kadar aldÄ±ÄŸÄ±m parasal yardÄ±m ve destekler konusunu anlattÄ±m. Bunu bu haliyle kabul ediyorum. Ancak ben bunu bir örgütsel aidiyet ve mensubiyet kabulüyle yapmadÄ±m. Bu nedenle de örgütün üyesi olduÄŸum iddiasÄ±nÄ± kabul etmiyorum. Ancak hem tanÄ±k ifadelerim hem de ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla vermiÅŸ olduÄŸum ifadelerle yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum teÅŸhis iÅŸlemleri birlikte deÄŸerlendirilerek hakkÄ±mda etkin piÅŸmanlÄ±k hükümlerinin de uygulanmasÄ±nÄ± istiyorum." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 19:22

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