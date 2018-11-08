Ã‡in'deki DÃ¼nya Ä°nternet KonferansÄ±'nda, dÃ¼nyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu tanÄ±tÄ±ldÄ±.

DoÄŸu Çin'in Zheijang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya Ä°nternet KonferansÄ±'nda, dünyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Sunucunun sesi ve görüntüsü, Xinhua News sunucularÄ±ndan Zhang Zhao baz alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±. Kendisini tanÄ±tarak açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan spiker sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sunucunun konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle:

"Herkese merhaba! Ben Ä°ngilizce yapay zeka spikeriyim. Bu benim Xinhua News kanalÄ±ndaki ilk günüm. GörünüÅŸüm ve sesim Xinhua'da görev yapan Zhang Zhao'ya benzetildi. Medya endüstrisinin uluslararasÄ± geliÅŸmiÅŸ teknolojilerle entegrasyonu ve inovasyonu için geliÅŸtirildim. Yorulmadan çalÄ±ÅŸarak sistemime yazÄ±lan bilgileri sizi ileteceÄŸim. Size yeni haberleri paylaÅŸmak için sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum."

Xinhua's first English #AI anchor makes debut at the World Internet Conference that opens in Wuzhen, China Wednesday pic.twitter.com/HOkWnnfHdW — China Xinhua News (@XHNews) 7 KasÄ±m 2018

Düzenlenen konferansa bir tebrik mesajÄ± gönderen Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jingping, “Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüÅŸüm içerisinde. Dijital ekonominin geliÅŸimini hÄ±zlandÄ±rmalÄ± ve küresel Ä°nternet yönetim sistemini teÅŸvik etmeliyiz” dedi.

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ — China Xinhua News (@XHNews) 8 KasÄ±m 2018

Çin'de yapay zekanÄ±n güvenlik, ekonomi ve eÄŸitim alanlarÄ±nda da kullanÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla pek çok adÄ±m atÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:35

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