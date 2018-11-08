DÃ¼nyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu

FotoÄŸraf: @XHNews/Twitter

DÃ¼nyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu

    • 08 KasÄ±m 2018 16:00

    Ã‡in'deki DÃ¼nya Ä°nternet KonferansÄ±'nda, dÃ¼nyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu tanÄ±tÄ±ldÄ±.

    DoÄŸu Çin'in Zheijang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya Ä°nternet KonferansÄ±'nda, dünyanÄ±n ilk Ä°ngilizce konuÅŸan yapay zeka haber sunucusu seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

    Sunucunun sesi ve görüntüsü, Xinhua News sunucularÄ±ndan Zhang Zhao baz alÄ±narak hazÄ±rlandÄ±. Kendisini tanÄ±tarak açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± yapan spiker sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

    Sunucunun konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle:

    "Herkese merhaba! Ben Ä°ngilizce yapay zeka spikeriyim. Bu benim Xinhua News kanalÄ±ndaki ilk günüm. GörünüÅŸüm ve sesim Xinhua'da görev yapan Zhang Zhao'ya benzetildi. Medya endüstrisinin uluslararasÄ± geliÅŸmiÅŸ teknolojilerle entegrasyonu ve inovasyonu için geliÅŸtirildim. Yorulmadan çalÄ±ÅŸarak sistemime yazÄ±lan bilgileri sizi ileteceÄŸim. Size yeni haberleri paylaÅŸmak için sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum."

    Düzenlenen konferansa bir tebrik mesajÄ± gönderen Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jingping, “Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüÅŸüm içerisinde. Dijital ekonominin geliÅŸimini hÄ±zlandÄ±rmalÄ± ve küresel Ä°nternet yönetim sistemini teÅŸvik etmeliyiz” dedi.

    Çin'de yapay zekanÄ±n güvenlik, ekonomi ve eÄŸitim alanlarÄ±nda da kullanÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla pek çok adÄ±m atÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 16:35
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