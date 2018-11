Çin'deki Dünya İnternet Konferansı'nda, dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka haber sunucusu tanıtıldı.

Doğu Çin'in Zheijang Eyaleti'nde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nda, dünyanın ilk İngilizce konuşan yapay zeka haber sunucusu seyirci karşısına çıktı.

Sunucunun sesi ve görüntüsü, Xinhua News sunucularından Zhang Zhao baz alınarak hazırlandı. Kendisini tanıtarak açılış konuşması yapan spiker sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sunucunun konuşması şöyle:

"Herkese merhaba! Ben İngilizce yapay zeka spikeriyim. Bu benim Xinhua News kanalındaki ilk günüm. Görünüşüm ve sesim Xinhua'da görev yapan Zhang Zhao'ya benzetildi. Medya endüstrisinin uluslararası gelişmiş teknolojilerle entegrasyonu ve inovasyonu için geliştirildim. Yorulmadan çalışarak sistemime yazılan bilgileri sizi ileteceğim. Size yeni haberleri paylaşmak için sabırsızlıkla bekliyorum."

Düzenlenen konferansa bir tebrik mesajı gönderen Çin Devlet Başkanı Xi Jingping, “Dünya, derin bir bilim ve teknoloji devrimi ve endüstriyel dönüşüm içerisinde. Dijital ekonominin gelişimini hızlandırmalı ve küresel İnternet yönetim sistemini teşvik etmeliyiz” dedi.

Xinhua AI anchor, launched on Wednesday, starts presenting news reports from Thursday. In this program, he takes you to have a look at what a Panama official and the Chinese businessman Jack Ma say about the ongoing #CIIE. pic.twitter.com/OZkRQtv1sQ