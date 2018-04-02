Çin yapay zekayı fişlemek için kullanacak

Çin, 'yapay zeka istihbarat şirketi operatörleri’yle yakaladıkları ‘suçluları’ yakalandıkları anda para cezasına çarptıracak.

Ülkenin birçok yerinde kullandığı kamera ve yüz tanıma sistemleriyle sokakları izleyen Çin, şimdi de ‘yapay zeka istihbarat şirketi operatörleri’yle yakaladıkları ‘suçluları’ yakalandıkları anda para cezasına çarptırıyor.

2020’de yürürlüğe girecek olan sistem şöyle çalışacak; insanların yer ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler ‘sosyal kredi sistemi’nde kayıt altına alınacak. Sosyal kredi sistemiyle, bireylerin her bir vatandaşın ne kadar ‘güvenilir’ olduğu konusunda ulusal bir puanlama sistemine göre derecelendirilecek.

Düşük puanı olan vatandaşlar belirli işlerde ret alacak. Belirli hizmetler için daha fazla ödeme yapacak. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonuna göre seyahat etmekten bile men edilebilecek. Öte yandan kişilik haklarını ihlal edecek olan sosyal kredi sistemiyle ilgili Çin hükümetinin şeffaf davranması da beklenmiyor.

Çünkü hangi suçun nasıl bir cezayla karşılık bulacağı tam bir muamma. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Çin’de ifade özgürlüğünün ve iktidar karşıtı söylemlerin cezalandırılması sebebiyle, “insan hakları için yakın geleceğin” kötü olduğunu düşünüyor. Zira Çin teknolojiyi yurttaşlarının yararına kullanmıyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Nisan 2018 21:15

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