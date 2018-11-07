Basmaneâ€™deki tekstil atÃ¶lyeleri durma noktasÄ±na geldi

YaÅŸanan krizle birlikte Ä°zmir Basmaneâ€™deki tekstil atÃ¶lyelerinde yÃ¼zlerce iÅŸÃ§i iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±, Ã¼retim durma noktasÄ±na geldi.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Basmane’deki tekstil atölyelerinde sipariÅŸ düÅŸüklüÄŸü gerekçesiyle yüzlerce iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±, çoÄŸu atölye durma noktasÄ±na geldi. Atölye sahipleri, kÄ±ÅŸÄ±n daha zorlu geçeceÄŸini vurguladÄ±.

Hükümet krizin etkilerini inkar etse de kriz sonuçlarÄ±nÄ± göstermeye devam ediyor. Krizin etkilediÄŸi sektörlerin baÅŸÄ±nda gelen tekstil iÅŸ kolunda ülke genelinde binlerce iÅŸçi iÅŸten çÄ±karÄ±lÄ±yor. Küçülmenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerlerden biri de Basmane Anafartalar Caddesi'ndeki tekstil atölyeleri. Ä°ç piyasaya, maÄŸazalara fason üretimin yapÄ±lan bölgede 40 civarÄ±nda atölye var. Bu atölyelerde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak, keten, penye, kot ve kumaÅŸ pantolon üretimi yapÄ±lÄ±yor. 20 ila 30 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± atölyelerde, Suriyeli mülteci iÅŸçiler ile çocuk iÅŸçiler de yoÄŸunlukta.

SÄ°PARÄ°Åž 5 BÄ°NDEN 2 BÄ°NE DÜÅžTÜ

Dövizdeki dalgalanmayla birlikte verilen sipariÅŸlerde de azalmalar baÅŸladÄ±. Kimi atölye sahipleri sipariÅŸlerin yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Haftada 5 bin sipariÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir atölye sahibi ÅŸimdi ise bu sayÄ±nÄ±n 2 bine düÅŸtüÄŸünü dile getiriyor. MaÄŸaza satÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± 3-4 ay öncesine göre yüzde 50 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen dikimler hâlâ aynÄ± fiyata yapÄ±lÄ±yor. Atölye sahipleri ise çözümü iÅŸçi çÄ±karmakta bulmuÅŸlar. Hemen hemen her atölyede çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nda yarÄ± yarÄ±ya yakÄ±n ya da daha da fazla azalma var. KonuÅŸtuÄŸumuz bir atölye sahibi, 22 çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n 9’a kadar düÅŸtüÄŸünü dile getirdi. Ä°ÅŸsiz kalan sayÄ±sÄ± yüzlerle dile getiriliyor.

‘KIÅž DAHA DA ZORLU GEÇECEK’

Bir atölye sahibi, “MaÄŸazalarÄ±n depolarÄ± pantolon dolu. Dediklerine göre onlarÄ±n da satÄ±ÅŸÄ± çok düÅŸmüÅŸ. Bu fiyata olmaz dediÄŸimizde ise ‘Ä°ÅŸinize gelirse. BaÅŸka yere yaptÄ±rÄ±rÄ±z’ cevabÄ±nÄ± alÄ±yoruz. Üstelik yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mallarÄ±n paralarÄ±nÄ± zamanÄ±nda da alamÄ±yoruz. YarÄ±sÄ±nÄ± peÅŸin alÄ±yorsak yarÄ±sÄ±nÄ± çek ya da senet olarak veriyorlar. Elimde 3 defa cirolanmÄ±ÅŸ senetler var. Son olarak bana geldi. Ben de en son bankaya vereceÄŸim. 2018 haziranda iÅŸ yapmÄ±ÅŸÄ±m, senetlerin birinin ödeme tarihi 31 Ocak 2019, diÄŸeri ise 28 Åžubat 2019. Biz de para alamÄ±yoruz ki iÅŸçilere ödeme yapalÄ±m. Kimi atölyeler ise tamamen kapatmamak için ara verdi. Bir süreliÄŸine atölyeyi kapattÄ±lar. AsÄ±l olarak kÄ±ÅŸ zor geçecek. AralÄ±k ayÄ±ndan itibaren marta kadar üretim daha da duracak. Kriz yok diyenler gelsinler buralarÄ± gezsinler” dedi.

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