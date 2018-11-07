Tutuklu havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in iddianame hazÄ±rlandÄ±

Ä°nsanca Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± iÃ§in iÅŸ bÄ±rakan ve ardÄ±ndan tutuklanan Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Ä°nsanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için iÅŸ bÄ±rakan ve ardÄ±ndan tutuklanan Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçileri için iddianame hazÄ±rlandÄ±. GaziosmanpaÅŸa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör, KaçakçÄ±lÄ±k, Narkotik, Ekonomik ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan ‘2018/31438’ soruÅŸturma numarasÄ±yla hazÄ±rlanan iddianame GaziosmanpaÅŸa Asliye Ceza Mahkemesine iletildi. Ä°ddianamede iÅŸçilere ‘görevi yaptÄ±rmamak için direnme, iÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hürriyetinin ihlali, kamu malÄ±na zarar verme, toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katÄ±lma ve mala zarar verme’ suçlamalarÄ± yöneltildi. Ä°ddianamede inÅŸaat iÅŸçileri ve sendikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 61 kiÅŸi ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HABERLEÅžME Ä°ÇÄ°N MESAJ GRUBU KURMASI SUÇMUÅž!

Ä°ddianamede, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi ve ödenmeyen ücretlerin ödenmesi talebiyle gerçekleÅŸtirilen ve binlerce iÅŸçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi ‘yasadÄ±ÅŸÄ±’ olarak nitelendi. Alanda yapÄ±lan eylem çaÄŸrÄ±larÄ± ise çalÄ±ÅŸma hürriyetinin engellenmesi olarak görülüyor. Ä°ddianamede talepleri için iÅŸ bÄ±rakan iÅŸçilerin kendi aralarÄ±nda haberleÅŸmek için kurduklarÄ± ‘Grup DireniÅŸ’ isimli Whatsapp grubu ve bu gruptaki yazÄ±ÅŸmalar da suç olarak nitelendi:

“... ‘Whatsapp’ grubu oluÅŸturduklarÄ±, bu whatsapp grubunda birbirlerini yönlendirdikleri ve bu grubun adÄ±nÄ± da "Grup DireniÅŸ" olarak belirledikleri anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.”

GRUPTAKÄ° YAZIÅžMALAR VE GRUPTA YER ALMAK SUÇ DELÄ°LÄ°

Ä°ddianamede ÅŸüpheli sÄ±fatÄ±yla yer alan iÅŸçi ve sendikacÄ±lara yöneltilen suçlamalarÄ±n delilini ise 'Grup DireniÅŸ'teki yazÄ±ÅŸmalar ve sendikacÄ±larla iÅŸçilerin bu gruba dahil olmalarÄ± oluÅŸturdu.

Ä°ddianamenin ‘Netice ve talep’ baÅŸlÄ±klÄ± bölümünde ise ÅŸu ifadelere yer verildi:

“YukarÄ±da açÄ±k kimlik bilgileri yazÄ±lÄ± tüm ÅŸüphelilerin fikir ve eylem birlikteliÄŸi içerisinde yukarÄ±da anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde havalimanÄ± ÅŸantiyesindeki eylemlere katÄ±ldÄ±klarÄ±, ÅŸüphelilerin bu eylemlerde aktif olarak rol aldÄ±klarÄ±, ÅŸüphelilerin yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda ellerinde baretler, sopalar ve taÅŸlarla etrafa zarar verdikleri, yürüyüÅŸe bu ÅŸekilde katÄ±ldÄ±klarÄ±, müdahale eden kolluk kuvvetlerine direndikleri, slogan attÄ±klarÄ±, eylem öncesi ve eylem sÄ±rasÄ±nda birbirlerini organize etmek amacÄ±yla mesaj gruplarÄ± kurduklarÄ±, müdahalede bulunan jandarma aracÄ±na baret atmak ve yumruk vurmak suretiyle zarar verdikleri ayrÄ±ca yine kamp sahasÄ±nda bulunan araçlara ve kamptaki prefabrik yapÄ±lara zarar verdikleri, yollarÄ± kapatarak, iÅŸçi servislerinin önlerini keserek sahada çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± ve iÅŸ sahalarÄ±na gitmelerini engelledikleri, ÅŸüphelilerin tüm bu eylemlerine iliÅŸkin kamera görüntülerine ait çözümleme tutanaklarÄ±nÄ±n, whatsapp yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n, video görüntü tutanaklarÄ±nÄ±n, ÅŸüphelilerin ikrarÄ±nÄ± içeren savunmalarÄ±n, olay tutanaklarÄ±nÄ±n dosya içerisinde derç edildiÄŸi ve bu ÅŸekilde tüm ÅŸüphelilerin üzerilerine atÄ±lÄ± suçlarÄ± iÅŸledikleri anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

AçÄ±klanan nedenlerle, ÅŸüphelilerin açÄ±k yargÄ±lamalarÄ±nÄ±n mahkemenizde yapÄ±larak, eylemlerine uyan ve yukarÄ±da belirtilen sevk maddeleri uyarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na...”

AV. YILDIZ Ä°MREK: Ä°ÅžÇÄ°LER DERHAL TAHLÄ°YE EDÄ°LMELÄ°

Ä°ÅŸçilerin avukatÄ± YÄ±ldÄ±z Ä°mrek ise iddianameye iliÅŸkin ÅŸu açÄ±klamada bulundu:

“Ä°ÅŸçiler can güvenliÄŸi tehlikesi, yetersiz servis, yemek ve yatakhane gibi kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± Ä°ÅŸ Kanunu, Ä°LO sözleÅŸmeleri, Anayasa, AIHS ve BM sözleÅŸmelerinden kaynaklanan iÅŸ durdurma ve gösteri haklarÄ±nÄ± kullandÄ±lar. Ä°ÅŸçiler kimseye ÅŸiddet uygulamadÄ±, tersine iÅŸçi yatakhanelerinin kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±larak gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar, IGA ve jandarma tarafÄ±ndan dövülerek, avukat görüÅŸü engellenerek yasadÄ±ÅŸÄ± sorgulandÄ±lar, tüm soruÅŸturma usulsüz yürütüldü. Anayasal hakkÄ±n kullanÄ±mÄ± suç deÄŸildir. Ä°ÅŸçilere deÄŸil en az 38 iÅŸçinin ölümüne neden olan patronlara ve denetim yapmayan SGK müfettiÅŸlerine dava açÄ±lmasÄ± gerekirdi. Ä°ÅŸçilerin halen tutuklu yargÄ±lanmasÄ± ise, patronlar adÄ±na yargÄ± eliyle sÄ±nÄ±fsal bir baskÄ±, iÅŸçilerin özgürlüÄŸünün hukuksuz bir ihlalidir. En azÄ±ndan bu aÅŸamada tutuklu 31 iÅŸçi derhal tahliye edilmelidir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 13:30

www.evrensel.net