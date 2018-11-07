KayyÄ±m attÄ± mahkeme sÃ¼rÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor

ViranÅŸehir Belediyesi'ne kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶zlÃ¼k haklarÄ± verilmeden iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§ilerin aÃ§tÄ±klarÄ± dava hala sonuÃ§lanmadÄ±.

ViranÅŸehir Belediyesi'ne kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan özlük haklarÄ± verilmeden iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin açtÄ±klarÄ± dava hala sonuçlanmadÄ±.

Urfa’nÄ±n ViranÅŸehir ilçesinde DBP'li ilçe belediyesine kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 135 taÅŸeron iÅŸçisinin görevine son verilmiÅŸti. Ä°ÅŸlerine dönmek için mücadele eden iÅŸçilerin iÅŸe iade için açtÄ±klarÄ± davalardan yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r sonuç çÄ±kmadÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±’ndan ErdoÄŸan Alayumat’Ä±n haberine göre, KayyÄ±m atandÄ±ktan sonra iÅŸine son verilen iÅŸçilerden Mihdi Vural, ilk etapta 34 iÅŸçinin iÅŸine son verildiÄŸini belirtti. KayyÄ±m atanmadan önce belediyedeki tüm faaliyetlerin Kaymakam iznine tabi tutulduÄŸunu söyleyen Vural, o dönemde iÅŸçilerin listesinin emniyet tarafÄ±ndan “Güvenlik soruÅŸturmasÄ± yürütülecek” gerekçesiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu iÅŸlemin kayyÄ±m atandÄ±ktan sonra jet hÄ±zÄ±yla sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TEK GEREKÇE ‘GÜVENLÄ°K’ SORUÅžTURMASI

"Örgüt üyesi olmak" gerekçesiyle iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Vural, hakkÄ±nda bu yönlü açÄ±lmÄ±ÅŸ tek bir dava bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ben örgüt üyesiysem, suç iÅŸlemiÅŸsem neden hakkÄ±mda bir dava açmÄ±yorlar?” diye sordu.

‘BANKALARLA Ä°CARLIK OLDUM’

Belediyenin 10 yÄ±llÄ±k iÅŸçisi olduÄŸunu belirten Vural, 7 yÄ±l boyunca su endeks okuma bölümünde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± 3 yÄ±l boyunca ise belediye arÅŸivinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra kÄ±dem tazminatÄ± ve özlük haklarÄ±nÄ±n verilmediÄŸini ifade eden Vural, özlük haklarÄ±nÄ±n verilmesi ve iÅŸe iade talebiyle Antep Ä°ÅŸ Mahkemesi'ne dava açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, davanÄ±n henüz sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Vural, “DavalarÄ±n ne zaman sonuçlanacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Bankadan kredi çektim, onun borcunu ödeyemiyorum. Bankayla icralÄ±k oldum. DavalarÄ±n sonuçlanmasÄ±nÄ± bekliyorum” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER OLARAK KAYYIMI BELEDÄ°YEMÄ°ZDEN SÖKÜP ATACAÄžIZ’

KayyÄ±mÄ±n sadece kendisini deÄŸil belediyede çalÄ±ÅŸan diÄŸer 135 iÅŸçiyi de maÄŸdur ettiÄŸini sözlerine ekleyen Vural, "Önümüzde yerel seçimler var. Bu bizim için normal bir seçim olmayacak, aynÄ± zamanda irademize sahip çÄ±kma seçimi olacak. Ä°ÅŸçiler olarak kayyÄ±mÄ± kendi belediyemizden söküp atacaÄŸÄ±z.”

‘LÄ°STELERÄ° EMNÄ°YET HAZIRLADI’

Belediye'de zabÄ±ta olarak çalÄ±ÅŸan ve kayyÄ±m ile birlikte iÅŸinden olan bir diÄŸer kiÅŸi de Serdar Karatepe. Ä°ÅŸten çÄ±kartÄ±lacak iÅŸçi listesini belediyenin hazÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Karatepe, “Valilik talimatÄ±yla; Emniyet tarafÄ±ndan belediyede çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin listesi zaten aylar öncesinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler hakkÄ±nda yürütülen güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonuçlanÄ±nca emniyet belediyeye iÅŸten çÄ±karÄ±lacak iÅŸçi listesi ile birlikte yazÄ± gönderiyor. Bu listede olan 135 iÅŸçinin iÅŸine hemen son verildi” diye konuÅŸtu.

‘ÖZLÜK HAKLARIMIZ VERÄ°LMEDÄ°’

Güvenlik soruÅŸturmasÄ±nda "Örgüt ile iliÅŸkileri olduÄŸu tespit edildi", "Ailesinden birilerinin örgüt içinde olduÄŸu tespit edildi" ÅŸeklinde iki satÄ±rlÄ±k bir cümleyle iÅŸlerine son verildiÄŸini ifade eden Karatepe, "Elle tutulur bir gerekçe sunulmadan iÅŸimize son verdiler. Belediyede 10 ile 20 yÄ±l arasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin hiçbiri özlük haklarÄ±nÄ± alamadÄ±. Hukuki süreç baÅŸlattÄ±k ama halen bir sonuç çÄ±kmÄ±ÅŸ deÄŸil" ifadesinde bulundu.

Karatepe “KayyÄ±m halka giderken 15-20 koruma etrafÄ±nda olmasa bir adÄ±m bile atamaz. Halktan korkan bir yönetim olmaz ve biz bizim irademizi gasp eden bu kayyÄ±mÄ± seçimlerde göndereceÄŸiz” dedi. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 KasÄ±m 2018 13:16

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