SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren Ahmet Kural: AsÄ±lsÄ±z iftira

SanatÃ§Ä± SÄ±la GenÃ§oÄŸluâ€™ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan oyuncu Ahmet Kural ifade verdi.

Oyuncu Ahmet Kural, sanatçÄ± SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda ifade verdi. Ahmet Kural çÄ±kÄ±ÅŸta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 'asÄ±lsÄ±z iftira' savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Kural açÄ±klama yaparken çevredekiler tarafÄ±ndan yuhalandÄ±.

Oyuncu Ahmet Kural, avukatÄ± Sibel AydÄ±n ile birlikte bugün saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na geldi. Ahmet Kural, avukatÄ±yla birlikte soruÅŸturmayÄ± yürüten Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ailenin KorunmasÄ± ve KadÄ±na KarÅŸÄ± Åžiddetin Önlenmesi Bürosu savcÄ±sÄ±nÄ±n odasÄ±na alÄ±ndÄ±. Kural, yaklaÅŸÄ±k 1 saat 20 dakika savcÄ±ya ifade verdi. Kural ifadesinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatÄ±yla birlikte adliyenin meydanÄ±na çÄ±karak bekleyen onlarca basÄ±n mensubuna açÄ±klama yaptÄ±.

AVUKAT AYDIN: TOPLUM TEK TARAFLI BÄ°LGÄ°LENDÄ°RÄ°LDÄ°

Kural'Ä±n avukatÄ± Sibel AydÄ±n, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Günlerdir yaratÄ±lan manipülasyon sürecinde ben Ä±srarla müvekkilimin henüz ifade vermediÄŸini, tek bir tarafÄ±n ifade verdiÄŸini belirtmiÅŸtim. Müvekkilimin talebiyle biz yaÅŸanÄ±lan bu olayÄ± hiçbir ÅŸekilde kamuoyuyla paylaÅŸmama kararÄ± aldÄ±k. Sadece yargÄ± mercilerine ifade vereceÄŸimizi söyledik. Biz ÅŸu anda sayÄ±n savcÄ±ya ifademizi verdik. Müvekkilim ifadesinde olayÄ±n bütün ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Toplum tek taraflÄ± bilgilendirilmiÅŸ ve farklÄ± bir algÄ± yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ifadesinden de açÄ±k bir ÅŸekilde anlatÄ±lacaktÄ±r. Åžunu özellikle söylemek istiyorum herkese adil yargÄ±lanma hakkÄ± ve savunma hakkÄ±nÄ± herkesin farkÄ±nda olmasÄ± gerekiyor. Bunun aksini davranan insanlarla ilgili, ÅŸahÄ±slarla ilgili suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ±m. Özellikle SÄ±la hanÄ±mÄ±n avukatÄ±yla ilgili meslektaÅŸÄ±mÄ± Ä°stanbul Barosu'na ÅŸikayette bulunacaÄŸÄ±z. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda müvekkilimin bu süreçte ve ilerleyecek süreçte kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verecek olan herhangi bir asÄ±lsÄ±z iddia, itham, iftira ve hakaret nedeniyle uÄŸrayacaÄŸÄ± her türlü konu konuda, her türlü kiÅŸi hakkÄ±nda yarÄ±ndan itibaren yasal sürece baÅŸlayacaÄŸÄ±z."

KURAL: ASILSIZ Ä°FTÄ°RA

Kural, "Konu ile ilgili açÄ±klamalarÄ±mÄ± sadece resmi makamlara yapacaÄŸÄ±mÄ± belirttim. Bu doÄŸrultuda da içeride ifademi verdim. Türk adaletine güveniyorum. YargÄ± süreci devam ediyoÄ±r. Benim için yeni bir baÅŸlangÄ±ç her anlamda. Böyle bir konuyla adÄ±m anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için; anÄ±lmasÄ±nÄ± hiç istemediÄŸim bir konu. AnÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için herkesten bir kez daha çok özür diliyorum. Bu yaÅŸananlar için de asÄ±lsÄ±z iftira, yargÄ±sÄ±z infaz yapanlara ÅŸunu söylüyorum. HaksÄ±z olmak, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramaktan daha acÄ±dÄ±r" dedi.

Kural, Cumhuriyet'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre adliye önünde SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± Ä°çin eylem yapan Ä°YÄ° Parti üyeleri tarafÄ±ndan yuhalandÄ±.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

SanatçÄ± SÄ±la geçtiÄŸimiz perÅŸembe günü avukatÄ± Rezan Epözdemir ile adliyeye gelerek, Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. SoruÅŸturma savcÄ±sÄ± da Ahmet Kural'Ä± ifade vermeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ahmet Kural, SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 16:32

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