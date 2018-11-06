Ä°ran'dan yaptÄ±rÄ±mlara yanÄ±t: ABD yÃ¶netimi piÅŸman olacak

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif: ABD yÃ¶netimi attÄ±ÄŸÄ± bu mantÄ±ksÄ±z adÄ±mlardan piÅŸman olacaktÄ±r

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif, ABD’nin Ä°ran’a uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar hakkÄ±nda "ABD'nin eski baÅŸkanlarÄ± tecrübe kazandÄ±kça Ä°ran'a karÅŸÄ± üsluplarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. SayÄ±n Trump'Ä±n hükümeti de Ä°ran'a karÅŸÄ± yürütülen siyasetin etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayacak ve bunu deÄŸiÅŸtirmek zorunda kalacaktÄ±r. ABD yönetimi attÄ±ÄŸÄ± bu mantÄ±ksÄ±z adÄ±mlardan piÅŸman olacaktÄ±r" dedi.

Zarif, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videolu mesajda, ABD'nin Ä°ran'a yönelik ikinci yaptÄ±rÄ±m paketine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Zarif, Trump liderliÄŸindeki ABD yönetiminin Ä°ran'a karÅŸÄ± yürüttükleri siyasetin etkili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ABD yönetimi attÄ±ÄŸÄ± bu mantÄ±ksÄ±z adÄ±mlardan piÅŸman olacak." dedi.

ZARÄ°F: Ä°SRAÄ°L VE BÄ°RKAÇ KÜÇÜK DEVLET DIÅžINDA ABD'YE DESTEK YOK

Zarif, Ä°srail ve birkaç küçük devlet dÄ±ÅŸÄ±nda ABD'nin adÄ±mlarÄ±nÄ± destekleyen kimsenin çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dünyanÄ±n ABD yönetiminin karÅŸÄ±sÄ±nda durduÄŸunu savundu.

Zarif, ayrÄ±ca "ABD hükümetini kötü günler bekliyor. Washington yönetimi yürüttüÄŸü siyasetin çÄ±karlarÄ±na hizmet ettiÄŸi noktasÄ±nda kendi halkÄ±nÄ± dahi ikna edebilmiÅŸ deÄŸil. Bu hükümet kendi ulusal çÄ±karlarÄ±nÄ± dahi düÅŸünmüyor. Sadece küçük bir grubun menfaatine hizmet ediyor. Kendi ulusal çÄ±karlarÄ±nÄ± savunabilmek için Suudi Arabistan ve Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi cinayetlerin üstünü örtüyor." ifadelerini kullandÄ±.

JAPONYA PETROL Ä°THALATINA DEVAM EDECEK

Öte yandan ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan muafiyet elde eden 8 ülkeden biri olan Japonya, Ä°ran’dan petrol ithalatÄ±na devam edeceÄŸini duyurdu.

Japonya'nÄ±n Mainichi gazetesinde yer alan habere göre, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi BakanÄ± Hiroshige Seko, baÅŸkent Tokyo'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin ABD'nin Ä°ran'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla ilgili sorularÄ±na yanÄ±t verdi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Seko, yaptÄ±rÄ±mlardan muafiyet alÄ±nmasÄ± sonucunda ÅŸirketlerin Tahran'dan petrol ithalatÄ±na yeniden baÅŸlamayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu.

Bakan, Japonya'nÄ±n Ä°ran'dan petrol ithalatÄ±nÄ±n miktarÄ± hakkÄ±nda ise bilgi vermekten kaçÄ±ndÄ±.

ABD, dün itibarÄ±yla devreye giren yaptÄ±rÄ±m paketinin ikinci aÅŸamasÄ± kapsamÄ±nda 50 Ä°ran bankasÄ± ile 700'den fazla ÅŸirket ve kiÅŸiyi yaptÄ±rÄ±m listesine eklemiÅŸti. ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, Ä°talya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'nÄ±n en az 180 gün daha Ä°ran ile ticaret yapmasÄ±na izin verdiklerini belirtmiÅŸti.

YaptÄ±rÄ±mlardan muafiyet elde edebilmek için uzun süre ABD'li yetkililerle görüÅŸmelerini sürdüren Japonya, haziran ayÄ±nda Ä°ran'dan günlük 183 bin varil petrol ithal ederken eylülde bu rakamÄ± 43 bin varile kadar düÅŸürmüÅŸtü. Japonya, Ekim'de Ä°ran'dan petrol sevkiyatlarÄ±nÄ± tamamen durdurmuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

ABD'nin Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± baÅŸladÄ±, TÃ¼rkiye dahil 8 Ã¼lke muaf

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