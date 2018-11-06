â€˜YÃ–Kâ€™Ã¼n kuruluÅŸ felsefesi aradan geÃ§en 37 yÄ±la raÄŸmen sÃ¼rÃ¼yorâ€™

EÄŸitim Sen Kocaeli Ãœniversitesi TemsilciliÄŸi: Ãœniversiteler bilimsel bilgi Ã¼retmek, hakikati aramak ve Ã¼retilen bilgiyi toplumla paylaÅŸmaktan uzak

YÖK’ün kuruluÅŸ yÄ±ldönümünde EÄŸitim Sen Kocaeli Åžubesinde açÄ±klama yapan EÄŸitim Sen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) TemsilciliÄŸi, “Üniversiteler insan, toplum, doÄŸa yararÄ±na bilimsel bilgi üretmek, hakikati aramak ve üretilen bilgiyi toplumla paylaÅŸmak gibi varlÄ±k nedenlerinden çok uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ durumda” dedi.

EÄŸitim Sen KOÜ Temsilcisi AslÄ± Kayhan, 12 Eylül darbesi sonunda kurulan YÖK’ün ardÄ±ndan, 1994’de imzalanan GATS ve 2001’de dâhil olunan Bologna sürecinin siyasi iktidarlara sunduÄŸu hedef ve amaçlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n hayat bulduÄŸunu belirtti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ÇALIÅžMA YAÅžAMININ EN AÄžIR SORUNLARI ÜNÄ°VERÄ°STELERDE YAÅžANIYOR’

“Türkiye’nin siyasi ve ekonomik atmosferi her birimizin giderek daha zor nefes almamÄ±za neden oluyor” diyen Kayhan,gündelik yaÅŸamÄ±n sorunlarla abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Üniversitelerin insan, toplum, doÄŸa yararÄ±na bilimsel bilgi üretmek, hakikati aramak ve üretilen bilgiyi toplumla paylaÅŸmak gibi varlÄ±k nedenlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu vurgulayan Kayhan, “ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n en aÄŸÄ±r sorunlarÄ±, en yÄ±kÄ±cÄ± hak ihlalleri üniversitelerde yaÅŸanÄ±r oldu.Bunun en önemli nedenleri arasÄ±nda, YÖK’ün kuruluÅŸ felsefesini aradan geçen 37 yÄ±l sonra en yÄ±kÄ±cÄ± biçimde sürdürüyor olmasÄ±, OHAL ile hukukun üstünlüÄŸü ilkesinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, rektörlerin doÄŸrudan CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumluluk taÅŸÄ±masÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± yetkilerle donatÄ±lmasÄ±, üniversitelerin toplumla olan baÄŸÄ±nÄ±n koparÄ±larak birer kapalÄ± kutuya dönüÅŸtürülmesi olduÄŸu ifade edilebilir” dedi.

EÄŸitim Sen YükseköÄŸretim Bürosunun ‘kaydediyoruz’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir kampanya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kayhan, “Bu kampanya ile yükseköÄŸretimde yaÅŸanan hak ihlallerini ve ihlallerin faillerini kaydedip, ifÅŸa edeceÄŸimiz bir süreci baÅŸlatÄ±yoruz. Skandallar, ihlaller ve bunlarÄ±n sorumlularÄ± unutulmasÄ±n istiyoruz. Devran dönene, adalet yerini bulana kadar peÅŸlerini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilsinler istiyoruz. HaksÄ±z ve hukuksuz her iÅŸlemin altÄ±na imza atarken EÄŸitim Sen’i hatÄ±rlasÄ±nlar istiyoruz” ifadelerini kullandÄ±. (Kocaeli/EVRENSEL)

Akademi iktidarlarÄ±n siyasi ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlendi

Ã–grencilerden YÃ–K protestosu: YÃ–K kapatÄ±lsÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 21:13

www.evrensel.net