Ã–grencilerden YÃ–K protestosu: YÃ–K kapatÄ±lsÄ±n

YÃ–K'Ã¼n kuruluÅŸunu protesto eden Ã¼niversite ve genÃ§lik Ã¶rgÃ¼tleri 'YÃ–K kapatÄ±lsÄ±n Ã¼niversiteyi Ã¼niversiteliler yÃ¶netsin' dedi.

YÖK'ün kuruluÅŸ yÄ±l dönümünü öÄŸrenciler BeyazÄ±t MeydanÄ±’nda düzenlenen eylemle protesto etti."Kriz yaratanlarÄ±n direniÅŸ üniversitenin" pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde "YÖK, polis, medya bu abluka daÄŸÄ±tÄ±lacak", “Ferman devletin üniversiteler bizimdir" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±. Çukurova Üniversitesinde ise üniversite polis tarafÄ±ndan ablukaya alÄ±ndÄ±.

'YÖK BUGÜN TEK ADAM' IN EMRÄ°NDEDÄ°R'

BeyazÄ±t MeydanÄ±'ndaki eylemde öÄŸrenciler adÄ±na ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Ezgi AvcÄ± okudu. AvcÄ±, “KurulduÄŸu günden itibaren ise iktidarlarÄ±n ve sermayenin eliyle yönetildi, yapÄ±landÄ±rÄ±ldÄ±. Üniversitede üretilen bilimin halk için deÄŸil sermaye yararÄ±na üretilmesi, sarayÄ±n ülkeyi ve üniversiteyi karanlÄ±ÄŸa teslim etmek ve gençliÄŸi baskÄ±lama aygÄ±tÄ± olarak yapÄ±landÄ±rÄ±lan YÖK bugün tek adamÄ±n emri altÄ±ndadÄ±r ve üniversiteleri Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iki dudaÄŸÄ± arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” ifadelerine yer verildi.

‘DÄ°RENÄ°Åž DURDURULAMAZ’

ArdÄ±ndan Dev YapÄ± Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi(TÄ°P) Milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n mesajÄ± okundu. Ä°lk olarak 3.HavalimanÄ± eyleminde gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklanan Devrimci YapÄ±, Ä°nÅŸaat ve Yol Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un mesajÄ± okundu. Karabulut’un mektubunda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “Bugün ne yazÄ±k ki yaÅŸam haklarÄ±mÄ±z istemek tutuklanmak gerekçesi oluyor. Normal koÅŸullarda patronlara bu talepler sonucunda cezalar verilip yaptÄ±rÄ±mlar uygulamalarÄ± gerekirken sÄ±rf kölelik koÅŸullarÄ±nda yaÅŸayan baÅŸka öÄŸrencilere örnek olmasÄ±n onlara korku yaratsÄ±n direnirseniz tutuklanÄ±rsÄ±nÄ±z dedirtmek için bugün cezaevindeyiz. Ama ÅŸunu bilmenizi isteriz; Ne iÅŸçilerin isyanÄ± tutuklamalarla durdurulabilir ne de iÅŸçiler bundan korkar. GeçtiÄŸimiz süreçte gördük dünyanÄ±n her tarafÄ±nda dayanÄ±ÅŸma eylemleri yapÄ±ldÄ±. DireniÅŸimiz daha da büyüdü, büyüyecek. NasÄ±l ki 12 Eylül darbesiyle toplumu tektipleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. YÖK gibi kurumlarla geleceÄŸi yok etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Umudu yok edemedilerse köle deÄŸiliz direniÅŸi de durdurulamaz.”

'ÖZGÜR DÜÅžÜNCE, BÄ°LÄ°MSEL AKIL MUTLAKA KAZANACAKTIR'

Daha sonra TÄ°P Milletvekili Erkan BaÅŸ'Ä±n mektubu okundu. BaÅŸ, "Biz biliyor ve inanÄ±yoruz ki YÖK ve AKP rejiminin kindar nesil yaratmak içi tüm gençliÄŸe karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar bizlerin ve sizlerin onurlu mücadelesiyle baÅŸ eÄŸmez duruÅŸuyla yok olup gidecektir. Özgür düÅŸünce, bilimsel akÄ±l ve gençliÄŸin devrimci iradesi mutlaka kazanacaktÄ±r" dedi. Son olarak TÄ°P Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay'Ä±n mesajÄ± okundu. Atay, "YÖK’ün 37. yÄ±lÄ±. gerici AKP iktidarÄ±nÄ±n ilk vaatlerinden biri YÖK’ü kaldÄ±rmak olmasÄ±na raÄŸmen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± bir yana üniversiteler iyice baÄŸÄ±mlÄ± hale getirilmiÅŸ özerklikleri tamamen yok edilmiÅŸtir. Sebeplerinin ne bilmiyormuÅŸ gibi AKP Genel BaÅŸkanÄ±, neden ilk beÅŸ yüze giren üniversite olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormakta yurtdÄ±ÅŸÄ±nda okumayÄ± tercih eden öÄŸrencileri ajanlÄ±kla suçlamaktadÄ±r cumhurbaÅŸkanÄ±na itaat farzdÄ±r diyen rektörlerin olduÄŸu, ilerici hocalarÄ±n KHK'lerle atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yerde çok ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir sonuç deÄŸildir" ifadelerine yer verdi.

ÖÄŸrenciler açÄ±klamalarÄ±n ardÄ±ndan BeyazÄ±t MarÅŸÄ±'nÄ± okudu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

ÇUKUROVA ÜNÄ°VERSÄ°TESÄ°NDE POLÄ°S ABLUKASI

FotoÄŸraf: Evrensel

6 KasÄ±m YÖK’ün kuruluÅŸ yÄ±l dönümünde Çukurova Üniversitesi kampüsü bugün sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren çok sayÄ±da sivil ve çevik kuvvet polisleri tarafÄ±ndan ablukaya alÄ±ndÄ±.

YÖK’ün protesto edildiÄŸi gün olan 6 KasÄ±m’da kampüste çok sayÄ±da polisin görevlendirilmesi dikkat çekti.

Üniversitenin birçok yerinde TOMA’lar beklerken polislerin ellerinde silahlarla beklemesi ve öÄŸrencilerin oturduÄŸu kantinlerde oturmalarÄ± birçok üniversite öÄŸrencisinin tepkisine neden oldu. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 17:54

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