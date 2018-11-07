Ertelenen seçimler

Çukurova Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi

İktisadi ve idari bilimler fakültesi İktisat bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Bir arkadaşım Öğrenci Temsil Konseyi seçimlerinde iktisat bölümünden aday olmamı önerdi. Okulumuzda iki yılda bir böyle bir seçim yapıldığını ve amacının ne olduğunu anlatınca kafama yattı. Ben de okulumuzun sorunları ile ilgili öğrencilerin yararına çözüm bulmak için kafa yormak istedim. Bu konuşmaların ardından aday olmaya karar verdim. Bu süreç içerisinde bir yandan da seçimlerde destek almak için arkadaş çevremde öğrenci temsilcilik konseyi üzerine tartışmalar yürüttük. Fakat seçimler ne zaman yapılacağı belli olmayan bir tarihe ertelendi. Öğrencilerin %90’ı seçimden bir haber. Öğrencilerin öğrenci temsilcisine bildirmesi gereken birçok sorun varken şimdi öğrenci temsilcisi seçimi de bir sorun haline geldi. Öğrenci temsilcisi seçimini bu denli hiçe saymanın bir açıklamasını bekliyoruz ve en kısa zamanda herkes tarafından bilinecek bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz.