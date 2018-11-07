Öğrencilerin iradesi

MADAL öğrencileri

ÖTK geçmişten günümüze öğrenciler için büyük bir önem taşır. Geçmişte öğrenci hareketinin kazanımı olan ÖTK günümüzde öğrencilerin kendi sorunlarını tartıştığı, bu sorunlara çözümler ürettiği ve demokratik haklarını kullandıkları bir temsil konseyidir. Liselerde öğrencilerin tüm demokratik haklarına saldırıların hayli fazla olduğu, öğrencilerin biraraya getirilmemesi için uğraşılan bu günlerde ÖTK'ye sarılmak ve onu kullanmak büyük bir önem taşıyor.

Pencerelerine kilit vurulan öğrencilerin dinlediği, söylediği müziklere müdahale edilen, dinci gerici vakıflarla işbirliği yapılıp konferans verilen MADAL' da yeni dönemde öğrencilerin artık kültür ve sanat, yeri geldiğinde eğlenmek yeri geldiğinde de ülkenin gündemi hakkında iki çift söz söyleyebilmek adına seçimlerde büyük bir örgütlülük gösterdi.

BU ÖRGÜTLÜLÜK NASIL OLUŞTU?

Öğrencilerin sınav stresi, gelecek kaygısı vs. gibi sorunları vardı. Öğrenciler bu sorunların içinde eğlenmek adına ne zaman bir adım atsalar engelleniyordu. Ağızlarından panel, söyleşi gibi kelimeler çıktığında sanki yasaklı kelime kullanılmış gibi anında susturuluyordu. Öğrenciler basketbol turnuvası düzenlemek istediğinde sizler kötü alışkanlıklar ediniyorsunuz diyerek bu çabalarına ket vuruluyordu.

Bu problemlerden canı sıkılan ve artık özgür ve demokratik bir biçimde yaşamak isteyen öğrenciler ÖTK' ye adaylığını koydu. Bu problemlerin hepsinin biz gençlerin ortak sorunu olduğunu dile getiren aday komite, bu sorunları hep birlikte aşmak ve okulda güzel günler yaşayabilmek adına öğrencilere bir çağrı yaptı. Yeni dönemde MADAL' da ÖTK'nin amacı; yıllardır öğrencilerin müzik dinlemesine, eğlenmesine izin vermeyen zihniyete karşı öğrencilerin el ele gelmesi, gökyüzüne bakıp nefes almamızı pencerelere kilit vurarak engelleyen, hayatın her anında öğrencilerin demokratik haklarına saldıran sisteme karşı hep birlikte haklarını aramak ve öğrenci iradesinin belirleyiciliğini göstermek olacaktır.