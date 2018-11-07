“Az ücret, çok çalışmak”

Demet DOĞRU

Kars/ Kafkas Üniversitesi

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz, halkın büyük bir bölümünün yaşam koşullarını zorluyor. Biz de Kafkas Üniversitesi’nde okuyan genç kadınlarla ekonomik krizin etkilerini ve ekonomik krizden nasıl çıkılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik.

İlk ve acil yardım son sınıf öğrencisi Merve, cebimizdeki paranın aynı kaldığını fakat aldığımız şeylerin zamlandığını örneklendirerek 10 liralık şampuanın 17 lira olduğunu söylüyor. Ayrıca ekonomik krizin nedeninin ABD ile Türkiye arasındaki siyasi çatışmadan kaynaklı olduğunu düşündüğünü söylüyor. Merve’yle ekonomik krizden nasıl çıkılabileceği hakkında konuşmak istediğimizde “içimden sadece umarım her şey düzelir diyorum” dedi.

Hem okuyup hem çalışan ilahiyat bölümü öğrencisi Ayşe ise onu çalışmaya iten sebepleri sorduğumuzda, asıl sebebi kredi kartı borçlarını ödemek zorunda olmasına, burs alamamasına ve ailesini zor duruma sokmak istememesine bağlıyor. Ayrıca öğrenci oldukları için az ücretle çalıştırıldıklarını, çalışma saatlerinin çok olduğunu ve çalışırken sürekli eleştiriye maruz kaldıklarını söylüyor.