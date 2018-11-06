Diyanetten 'siyaset yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±yor' iddialarÄ±na yalanlama

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±: Personelimizin siyaset yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair haberler gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, diyanet personeli için siyaset yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± yalanlandÄ±.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n, bütün siyasi görüÅŸ ve düÅŸünüÅŸlerin dÄ±ÅŸÄ±nda kalarak görevlerini yerine getirdiÄŸi ve kurum personelinin 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun getirdiÄŸi bütün siyasi yasaklara tabi olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ancak siyaset yasaÄŸÄ± ile ilgili uygulamalarda bu yasaÄŸÄ±n geniÅŸ ve ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde tanÄ±mlanmamÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle hangi fiillerin bu kapsamda yer alacaÄŸÄ± hususunda zaman zaman tereddütler yaÅŸandÄ±ÄŸa iÅŸaret edilen açÄ±klamada, 633 sayÄ±lÄ± Kanunun 25’inci maddesindeki uygulamanÄ±n idari bir iÅŸlem olmasÄ±na raÄŸmen mahkemeler nezdinde disiplin cezalarÄ± gibi düÅŸünüldüÄŸü belirtildi.

BaÅŸkanlÄ±k Hukuk MüÅŸavirliÄŸince 9 - 12 Ekim tarihlerinde yapÄ±lan Hukuk ÇalÄ±ÅŸtayÄ±'nda bu konunun da deÄŸerlendirildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, "(ÇalÄ±ÅŸtayÄ±n) Sonuç bildirgesinde 'Siyaset yasaÄŸÄ± kavramlarÄ±nÄ±n yeniden tanÄ±mlanmasÄ± amacÄ±yla baÅŸkanlÄ±k birimlerinin de katÄ±lÄ±mÄ± ile hukuk müÅŸavirliÄŸimiz koordinesinde bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lacaktÄ±r' ÅŸeklinde yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu açÄ±klama, Diyanet’te siyaset yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ± ÅŸeklinde anlaÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± gibi siyaset yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n Anayasa ve yasal düzenlemelere aykÄ±rÄ± olacaÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r." ifadelerine yer verildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 KasÄ±m 2018 21:30

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