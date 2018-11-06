İsveç PEN’den İranlı kadın hukukçu Nasrin Sotoudeh’e ödül

İsveç PEN Kulübü, 2018 yılı Tucholsky Ödülü’nü, İranlı hukukçu, aktivist ve insan hakları savunucusu Nasrin Sotoudeh’e verdiğini açıkladı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

PEN tarafından yapılan yazılı açıklamada “İran’da sansürlenme ve susturulma riski taşıyanların seslerini duyurmak için verdiği cesur ve yılmaz mücadelesinden dolayı” Sotoudeh’in ödüle layık görüldüğü belirtildi.

1963 Tahran doğumlu Sotoudeh, bir hukukçu olarak baskı gören kadınlar, işçiler ve öğrencilerin haklarını savunduğu için rejimin baskı ve saldırılarıyla karşılaştı. 2010-2013 yıllarını cezaevlerinde geçirdi.

Serbest bıraktıktan sonra bir hukukçu olarak mücadelesini sürdüren Sotoudeh, 2018 yılının Haziran ayında tutuklanarak Tahran’daki Evin Cezaevine gönderildi. Cezaevinde mahkumlara yönelik baskı ve işkenceleri protesto etmek için Ağustos ayında başlattığı açlık grevini hala sürdürüyor.

ÖDÜLÜ SOTOUDEH ADINA ŞİRİN EBADİ ALACAK

Ödülün takdim edilmesi için Stockholm Şehir Tiyatrosu’nda 15 Kasım akşamı bir tören düzenlenecek. Sotoudeh, cezaevinde olduğu için onun adına ödülü Nobel Barış Ödüllü hukukçu meslektaşı Şirin Ebadi alacak.

Ödül hakkında düşüncelerini öğrenmek için görüşlerine başvurduğumuz İran Yazarlar Birliği ve İsveç PEN eski başkanı Yazar Bahram Rahmani, Sotoudeh’in ezilen ve baskı altında tutulan kesimin avukatlığını yaptığı için rejimin hedefi haline geldiğini söyledi.

ÖDÜL DEMOKRASİ GÜÇLERİNE DESTEK

Molla rejiminin savunma hakkını kısıtladığı bir dönemde Sotoudeh’e ödül verilmesinin demokrasi güçlerine verilen bir destek olarak gördüğünü belirterek şunları kaydetti: “İran Hükümeti, siyasi davalara bakmaları için Tahran’da 20 avukatın adını belirledi. Bunların tamamı rejim yanlısı. İşçi, politikacı ve aktivistler bu 20 avukattan birine vekaletname vermek zorunda. Başka avukatı seçme hakları yok. Sotoudeh, muhalif bir avukat. Başörtülerini çıkardıkları için yargılanan iki kadının, grevci işçilerin avukatlığını üstlendi.”

Sotoudeh’in sağlık durumunun çok kritik olduğuna dikkat çeken Rahmani, “Sotoudeh, Legam adlı bir örgütlenme kuran 20 avukatın arasında bulunuyor. İdam cezasının kaldırılması için aktif bir mücadele sürdürüyordu. PEN’in ödülü Sotoudeh’e vermesinin büyük yararı olacağına inanıyorum. Artık hükümet onun açlık grevinde ölmesini istemez. Büyük tepkiler olacağını hesap eder” dedi.

TUCHOLSKY ÖDÜLÜ NEDİR?

İsveç PEN, her yıl 15 Kasım Tutuklu Yazarlar Günü dolayısıyla baskı altında tutulan, yargılanan bir yazar ve insan hakları savunucusuna Alman Yazar Kurt Tucholsky’ın anısına ödül veriyor.

1930’lu yılların başında Nazilerin baskısından dolayı ülkesini terk eden yazar İsveç’e gelerek siyasi iltica talebinde bulundu.

Ancak İsveç, yazarın sığınma talebini kabul etmediği gibi çalışmasına da izin vermedi. Bunalıma giren yazar 1935 yılında intihar ederek yaşamına son verdi.

İsveç PEN, 1985 yılından beri ifade özgürlüğünü desteklemek ve onurlandırmak için her yıl cezaevinde bulunan bir yazar ve aktiviste Tucholsky anısına ödül vermeyi kararlaştırdı.

www.evrensel.net